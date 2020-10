Nuoto, Federica Pellegrini: “Sto meglio, i sintomi si affievoliscono e incrocio le dita per il tampone di lunedì”

Federica Pellegrini ha da pochi minuti rilasciato un video sui suoi canali social per fare il punto della situazione sulla sua positività al Covid-19. La nuotatrice veneta spiega di stare meglio rispetto ai giorni scorsi, ma ancora qualche sintomo è presente. “Parte il settimo giorno di quarantena, devo dire che questa mattina è stata la prima volta nella quale mi sarei sentita di tornare in acqua per fare allenamento – spiega – Mi sento meglio e riesco a stare in piedi sempre di più. Come sintomi continuo ad avere il mal di testa ma, per fortuna, in maniera più lieve, mentre gusto e olfatto non li ho ancora recuperati. La febbre non è più comparsa negli ultimi due giorni, e ho appena accompagnato mia madre a fare il tampone in ospedale a Verona, con mascherina e tutto quanto. Adesso aspettiamo il risultato, ma quasi sicuramente sarà positiva. Sta meglio e ha molti meno sintomi rispetto ai miei”.

La campionessa classe 1988 spiega nel dettaglio quello che le è successo e quello che le capiterà nei prossimi giorni: “Avrò il tampone lunedì e speriamo che vada bene, io posso dire che ce la sto mettendo tutta. Se volete sapere le differenze rispetto ad una influenza normale, posso dirvi che provi una stanchezza fisica e muscolare e dolori mai avuti prima, nemmeno quando avevo 39 di febbre. Non ho mai dormito così tanto, ma i primi tre giorni penso di avere dormito almeno 20 ore al giorno. Una cosa in positivo, invece, l’appetito non mi è mai passato. Colazione, pranzo e cena sono sempre stati regolari. Anche ora senza olfatto e gusto non capisco cosa sto mangiando, ma la fame non manca”.

Foto: Lapresse