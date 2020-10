Nuoto, Federica Pellegrini: “Momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare. Ce la metterò tutta”

Federica Pellegrini fa un passo indietro dopo le dichiarazioni di alcuni giorni fa e rassicura tutti i propri tifosi a proposito del prosieguo della sua carriera anche in caso di un nuovo lockdown. “Mi dispiace aver fatto spaventare e angosciare i miei sostenitori. La risposta che ho dato a quella precisa domanda diciamo che è stata dettata dagli effetti prodotti dalla quarantena, dalla rabbia di trovarmi in questa situazione. Si tratta di un momento durissimo, ma sto comunque lottando per tornare a nuotare, ce la metterò tutta“.

La Divina, in un’intervista concessa al Gazzettino, ha poi parlato del suo attuale stato di salute dopo essere risultata positiva al Covid-19 lo scorso 15 ottobre: “Ora posso dire che sto molto meglio rispetto ai giorni scorsi dove ero veramente a pezzi per la febbre e i dolori. Ci sono stati miglioramenti giorno dopo giorno e ora c’è una buona notizia perché sto riprendendo l’olfatto e il gusto e di questo sono molto contenta perché avverto le sensazioni di quello che mangio e fisicamente sto veramente meglio“.

“Io e mia madre ci siamo aiutate a vicenda dandoci forza – prosegue la campionessa mondiale in carica dei 200 stile libero in vasca lunga – Quello che abbiamo vissuto io e la mia famiglia sono stati momenti bruttissimi e impossibili da dimenticare che mi spingono a consigliare di attuare tutte le precauzioni necessarie, a prestare la massima attenzione e a non mollare anche se si pensa di aver superato il momento di difficoltà“.

