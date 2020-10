Nuoto, Federica Pellegrini e Matteo Giunta mano nella mano! Tra voci di gravidanza e smentite

Ci sono novità importanti riguardanti Federica Pellegrini. A quanto pare, la campionessa azzurra del nuoto e il suo tecnico Matteo Giunta starebbero insieme. Dopo un lungo periodo di indiscrezioni, infatti, sembrerebbe proprio che tutto sia vero.

Come riportato da alcuni scatti della rivista Chi, Pellegrini e Giunta sono stati immortalati mano nella mano a cena a Roma, dopo una cena a due nel ristorante ‘Il Pagliaccio’, al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene, dove poi sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti, come riporta ilrestodelcarlino.it.

Ancor più con il punto di domanda è il fatto che la campionessa di Spinea possa essere incinta. Una considerazione frutto della pubblicazione di una foto su Instagram del suo pancino con didascalia: “Centro nevralgico del nuovo mondo“. A tal proposito Federica aveva smentito un paio di giorni fa questa notizia. Tuttavia, ci sarà una puntata de Le Iene stasera (21.10 su Italia 1), nella quale l’azzurra chiarirà anche questo aspetto.

