Nuoto, come sta Federica Pellegrini dopo la positività al Covid? Escluse complicazioni ai polmoni

Giorni davvero particolari per il nuoto azzurro quelli che si stanno vivendo. La notizia della positività al Coronavirus di Federica Pellegrini aveva scosso la quotidianità e la campionessa di Spinea, con una sorta di diario su Instagram, ha fornito aggiornamenti sulle proprie condizioni. Le bad news, però, non si sono esaurite qui pensando a quanto accaduto nel corso del collegiale a Livigno, dove tanti atleti di spicco erano riuniti per prepararsi in vista della stagione agonistica invernale. Si è creato, purtroppo, un vero e proprio focolaio e tra i casi anche quelli di Gabriele Detti e di Simona Quadarella. Per fortuna, tutti i soggetti coinvolti sono asintomatici.

Tornando a Pellegrini, la situazione sembra andare per il verso giusto e per quanto riferito nelle “storie social” l’azzurra non ha avuto complicazioni ai polmoni: “Sto bene. Febbre niente, gusto e olfatto ancora niente, ma mi hanno detto che ci vorrà tempo. Ho effettuato anche un’ecografia ai polmoni ed è tutto okay per fortuna. Devo dire che da questo punto di vista era la cosa che mi preoccupava di più. Sono più rincuorata, però purtroppo mia madre presenta tutti i sintomi del Covid. Abbiamo cercato di mantenere le distanze e mascherine, però purtroppo anche lei ha febbre e mal di testa“, le parole di Federica. Un contesto quindi difficile che ci tocca tutti da vicino in questa assai complicata convivenza con il virus.

Foto: LaPresse