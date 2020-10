NASCAR Cup Series, Denny Hamlin vince a Talladega al termine di una gara pazza

Settima vittoria in stagione nella NASCAR Cup Series per Denny Hamlin. Il #11 di casa Gibbs vince la seconda prova del ‘Round of 12’ al Talladega Superspeedway in un finale pazzesco. Il portacolori di casa Toyota si è imposto in volata su Matt DiBenedetto, sanzionato al termine della manifestazione per una scorrettezza nel finale.

L’imprevedibile competizione autunnale in Alabama si è inaugurata con una serie di caution. Dopo una prima fase relativamente tranquilla, la sfida si è accesa nella seconda fase della Stage 1. Nel rettilineo opposto al tri-ovale, Aric Almirola (Haas) è stato spinto a muro ed ha innescato la prima carambola della corsa. Kyle Busch #18 (Gibbs) ed Alex Bowman #88 (Hendrick) sono stati i più svantaggiati nella carambola che ha chiuso anticipatamente il primo segmento della corsa. Chris Buescher (Roush Fenway Racing) ha siglato il primo terzo della manifestazione davanti al campione 2018 Logano (Penske).

La Stage 2 è stata abbastanza lineare fino al 109° giro. Clint Bowyer (Haas) ha spinto a muro Kurt Busch (Ganassi). Quest’ultimo, colpito dai rivali che sopraggiungevano, si è ribaltato ed ha causato un contatto a catena che ha coinvolto, tra gli altri, piloti importanti nella classifica dei Playoffs come Austin Dillon (Childress), Brad Keselowski (Penske) e Kyle Busch. Dopo una breve bandiera rossa, la competizione è ripresa sotto l’insegna di Martin Truex Jr. Il #19 di casa Gibbs ha preso le redini della corsa nell’ultimo decisivo giro e nessuno è più riuscito a beffarlo.

La finale Stage si è decisa negli ultimi decisivi giri. Il primo fatto da segnalare è arrivato durante il primo tentativo dell’overtime, il prolungamento della corsa in caso di una neutralizzazione negli ultimi passaggi. Tyler Reddick (Childress) ha innescato la carambola mentre il gruppo affrontava la curva del tri-ovale. Il pilota Chevrolet ha colpito Kyle Busch che, senza il controllo della sua Toyota, ha colpito gli avversari. Tra i partecipanti ai NASCA R Playoffs sono stati tanti a patire le conseguenze dell’incidente. Joey Logano (Penske), Kevin Harvick (Haas) e Martin Truex hanno terminato, insieme a Kyle, anticipatamente la prova.

Dopo un secondo tentativo di Overtime, finito male per l’incidente in curva 3-4 di Bubba Wallace (Petty), i protagonisti hanno disputato gli ultimi due giri. Lo spettacolo non è mancato nel terzo ed ultimo overtime in cui è successo di tutto. Matt DiBenedetto (Woods) ha preso la leadership ed ha gestito la prima posizione prima di essere attaccato, all’ingresso di curva 3-4 dal resto del gruppo.

Hamlin ha strappato a DiBenedetto la testa della corsa ed è riuscito a mantenere un piccolissimo margine sull’alfiere del Woods Brothers, sanzionato nel post gara insieme a Chase Elliott (Hendrick) per una scorrettezza nel corso del final lap. Secondo posto per Erik Jones #20 davanti a Ty Dillon #13, William Byron e Ryan Newman.

Prossimo appuntamento al Charlotte Roval, la pista interna del catino di Concord (North Carolina). La gara di settimana prossima eliminerà dalla gara 4 piloti dalla lotta per il titolo 2020 della NASCAR Cup Series.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CUP SERIES TALLEDEGA

Denny Hamlin (Toyota) Erik Jones (Toyota) Ty Dillon (Chevrolet) William Byron (Chevrolet) Ryan Newman (Chevrolet)

