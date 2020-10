MotoGP in tv, GP Aragon 2020: cambia il programma della gara! Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Decisione importante da parte degli organizzatori del GP di Aragon. La prova del Mondiale di motociclismo, che entra nel vivo tra sabato e domenica con qualifiche e gara, subirà un fondamentale cambiamento per provare a rimediare al problema delle temperature troppo rigide. Spostato completamente, dopo quello delle qualifiche, anche il programma delle gare, con la MotoGP che partirà alle 15.00 invece che alle 14.00. Andiamo a scoprire il programma completo.

PROGRAMMA GP ARAGON 2020 DOMENICA

Ore 10: warm up Moto3

Ore 10.30: warm up Moto2

Ore 11: warm up MotoGP

Ore 12: gara Moto3

Ore 13.20: gara Moto2

Ore 15: gara MotoGP

Il Gran Premio di Aragon del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita IN CHIARO delle qualifiche e sempre la differita visibile per tutti delle singole gare delle tre classi domenicali. Non vi sarà la trasmissione IN CHIARO delle prove libere e dei warm-up delle tre categorie. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

