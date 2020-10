MotoGP, GP Teruel 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo ad Aragon fra 7 giorni

Appena messo in archivio il Gran Premio di Aragaon 2020 del Motomondiale, il Circus è pronto a lasciare chiusi armi e bagagli dato che, com’è ben noto, si rimarrà al MotorLand anche nel prossimo weekend. Cambierà solamente la denominazione, che diventerà Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento di una stagione compressa quanto intensa. La pista spagnola farà da apripista alla prossima doppietta di Valencia, prima della gran chiusura di Portimao. Siamo entrati nel momento clou della stagione: chi andrà a conquistare altri 25 pesantissimi punti in ottica titolo iridato? Attenzione alla giornata di domenica: gli orari saranno differenti rispetto al solito, dato che in Spagna ci sarà un’ora di differenza rispetto all’Italia.

Guarda il GP di Teruel di MotoGP in diretta su DAZN

Loading...

Loading...

IN TV – Il Gran Premio del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le differite delle qualifiche dalle ore. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GP TERUEL 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 23 ottobre

9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 24 ottobre

9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 3 Moto3

12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2

15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 25 ottobre

8.00-8.20 warm-up Moto3

8.30-8.50 warm-up Moto2

9.00-9.20 warm-up MotoGP

10.20 Gara Moto3

12.00 Gara MotoGP

13.30 Gara MotoGP

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse