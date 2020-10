MotoGP, GP Europa 2020: programma, orari e tv. Si corre a Valencia fra due settimane

Con ancora negli occhi lo spettacolo del Gran Premio di Teruel, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Motomondiale che ci porterà sempre più a capofitto nel rush finale che andrà a decidere le corone delle tre classi. I piloti non se ne andranno dalla Spagna, dato che da Aragon ci sposteremo a Valencia per un’altra doppietta in salsa iberica sul circuito intitolato a Ricardo Tormo che, solitamente, chiudeva il campionato. Quest’anno, invece, tutto finirà a Portimao con il Gran Premio del Portogallo del 22 novembre.

A Valencia si inizierà con il Gran Premio d’Europa, mentre nella settimana successiva la denominazione tornerà quella originale, ovvero il Gran Premio della Comunitat Valenciana. Saranno in palio 50 punti pesantissimi in quel back-to-back che, forse, andrà già a decidere i Mondiali delle tre classi.

IN TV – Il Gran Premio d’Europa del Motomondiale 2020 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà le differite delle qualifiche e della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GRAN PREMIO EUROPA 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 6 novembre

9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 7 novembre

9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

15.10-15.25 Qualifiche 1 Moto2

15.35-15.50 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 8 novembre

8.40-9.00 Warm-up Moto3

9.10-9.30 Warm-up Moto3

9.40-10.00 Warm-up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP

