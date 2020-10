MotoGP, GP Aragon 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 16 ottobre

Mancano poche ore all’inizio delle prove libere del Gran Premio d’Aragon, undicesima tappa della MotoGP 2020. Dopo l’appuntamento francese di Le Mans, il Motomondiale ritorna in Spagna per disputare un nuovo doubleheader. Dal Motorland di Aragon tutto è pronto per l’undicesimo ed il dodicesimo atto del campionato, validi rispettivamente per il GP d’Aragon e per il GP del Teruel, il comune in cui si snoda il circuito.

Il tracciato aragonese, inaugurato nel 2009, ha una metratura di 5 chilometri e 77 metri e si snoda in 17 curve, 10 delle quali a sinistra. La pista è caratterizzata da un lungo rettilineo nell’ultimo settore, una sezione che sulla carta potrebbe avvantaggiare le Ducati.

Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN diffonderanno la diretta televisiva dell’intero fine settimana. NowTV e SkyGo sono permetteranno a tutti appassionati di assistere alle prove libere di domani che non verranno trasmesse su TV8. L’emittente, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky, proporrà la differita delle qualifiche e della gara di domenica. OA Sport seguirà tutti i turni di libere delle tre classi con la Diretta Live.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP ARAGON 2020 MOTOGP

Programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 16 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

DOVE SEGUIRE IL GP ARAGON MOTOGP 2020

Diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN

Diretta streaming su NowTV e SkyGO

Diretta testuale su OA Sport

Foto: Lapresse