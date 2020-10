MotoGP, Fabio Quartararo: “Non sento la pressione, sono fiducioso nella lotta iridata”

Il francese Fabio Quartararo è pronto a raccogliere la sfida. Nel secondo appuntamento consecutivo del Mondiale 2020 di MotoGP che si disputa sul tracciato di Aragon (Spagna) le motivazioni del francesino della Yamaha Petronas sono molte. L’ultimo weekend disputato in terra iberica è stato avaro di soddisfazioni per lui: la pole-position del sabato aveva illuso perché i problemi della gara domenicale alle gomme sono stati talmente importanti che il transalpino ha chiuso al di fuori della zona punti in 18ma posizione. Un riscontro che è costato il primato della classifica generale, con il cambio al vertice in favore dell’iberico della Suzuki Joan Mir, con 6 lunghezze di vantaggio su Fabio.

“Nonostante il problema, la mia velocità lo scorso weekend non era comunque sufficiente per lottare per la vittoria. Proveremo a migliorare in questo fine settimana“, le parole di Quartararo nel corso della conferenza stampa di presentazione del round spagnolo. L’alfiere di Iwata, nonostante i problemi, si è detto sereno e non schiacciato dall’importanza della posta in palio. Il transalpino, infatti, ritiene che la lotta per l’iride non sia ovviamente riguardante solo lui stesso, ma anche il citato Mir e lo spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales (terzo a 12 punti dalla vetta): “Non sento una pressione così forte, anche adesso che sono secondo in classifica. Ci sono due o tre piloti Factory che lottano con me per il titolo, la pressione forse è più su di loro. Io sono più sollevato adesso e mi sento fiducioso“.

