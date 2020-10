MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non mi arrendo per il titolo! La seconda gara di Aragon ci vedrà più competitivi”

“Mancano ancora quattro Gran Premi e non siamo distanti dal nostro obiettivo. Sicuramente non ci arrendiamo”. Andrea Dovizioso prova a mantenere alto il morale in vista della seconda gara del MotorLand e, nel complesso, del suo finale di stagione. Dopo il Gran Premio di Aragon si passerà al Gran Premio di Teruel, ma la sostanza non cambierà. La Ducati dovrà risolvere il rompicapo della pista spagnola che, come si è visto nello scorso weekend, non è di facile soluzione per la GP20.

Da questo punto di vista il pilota romagnolo prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, facendo tesoro dell’esperienza che queste gare-doppietta possono dare. “Grazie alla gara di domenica scorsa, credo che nel prossimo fine settimana potremo ottenere un risultato migliore – spiega a motorsport.com – Ora abbiamo a disposizione molti dati da poter analizzare per capire come gestire meglio il consumo delle gomme, un fattore che sarà ancora una volta determinante in gara. Abbiamo ancora del margine per poter migliorare e, se lavoreremo nella direzione giusta, sono sicuro che saremo più competitivi. Speriamo di trovare condizioni normali in tutti i turni disponibili, per poterli sfruttare completamente a partire già dal venerdì, così da poter arrivare alla domenica preparati”.

Saranno in palio 25 punti pesantissimi in ottica classifica generale, con una situazione che parla di 4 piloti racchiusi in 15 punti, con Joan Mir davanti a tutti inseguito da Fabio Quartararo, Maverick Vinales e proprio dal portacolori dalla scuderia di Borgo Panigale. “Mancano ancora quattro GP e non siamo distanti dal nostro obiettivo. Sicuramente non ci arrendiamo e continueremo a lottare fino alla fine. Non è un Mondiale lineare come negli anni precedenti, quando la situazione era maggiormente chiara e sotto controllo. I nostri avversari sono forti, vincono le gare, lottano sempre per il podio. La mia mentalità è orientata alle gare e al mondiale. E anche se quest’anno la velocità non è eccellente, siamo ancora in lotta per il titolo. Ma non è abbastanza. Dobbiamo fare di più“.

Foto: Lapresse