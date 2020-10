Motocross oggi, GP Lommel MXGP 2020: orari, tv, streaming, programma. Quando gareggia Tony Cairoli

Il Gran Premio di Lommel porta a termine il trittico belga del Mondiale Motocross 2020. Il calendario non lascia soluzioni di continuità ai protagonisti dello sterrato che sono arrivati al quartultimo appuntamento di una stagione davvero intensa. Siamo a otto manche dal termine, quindi 200 punti sono ancora in palio tra l’ultima prova di Lommel e le tre di Pietramurata.

Tim Gajser mercoledì nel Gran Premio di Limburg ha sprecato una grossa chance in gara-2, cadendo appena era salito al comando. Danni limitati con il quarto posto finale, ma la sensazione è che, senza quello scivolone, il campionato sarebbe già stato ampiamente nelle sue mani. Lo sloveno viaggia con 533 punti ed un margine corposo di 55 nei confronti del nostro Tony Cairoli. In terza posizione troviamo un arrembante Jorge Prado con 476 punti. Saranno loro tre a battagliare sia domenica a Lommel, sia nel trittico di Pietramurata. Tre fuoriclasse che arrivano a questo rush finale con stati d’animo assolutamente differenti.

IN TV – Il Gran Premio di Lommel di Motocross avrà la copertura completa in streaming su Eurosport Player. Su Eurosport, le dirette saranno garantite per le prime manche, mentre le differite saranno garantire per le seconde e visibili anche su DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle due gara della classe regina, per non perdere nemmeno un secondo della sfida al titolo.

PROGRAMMA GRAN PREMIO LOMMEL 2020 – MOTOCROSS

Domenica 25 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-2 MXGP

Ore 15.10 Gara-1 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

Credit: Infront