Lotta, rilasciato il calendario internazionale del 2021: Europei a febbraio in Polonia

Fino a martedì 13 ottobre, l’Italia della lotta sarà in collegiale ad Ostia per preparare i Mondiali di dicembre a Belgrado, in Serbia, quando dal 4 al 10 sarà in gara la categoria junior e poi dal 12 al 20 toccherà alla categoria senior. Sono stati invece cancellati i Mondiali under 23 previsti a Tampere, in Finlandia, dal 23 al 29 novembre.

Sono 45 gli azzurri convocati tra junior e senior, che saranno ancora in ritiro quando, lunedì 5 ottobre, il Comitato Esecutivo della Federazione Internazionale, la UWW, si riunirà per prendere una decisione definitiva circa la disputa effettiva delle due rassegne iridate in calendario.

intanto la UWW ha delineato le prime manifestazioni che andranno a comporre il calendario 2021: tra fine gennaio e febbraio spazio ai campionati continentali, ad eccezione di quelli panamericani, che si terranno a maggio. Europei dall’8 al 14 febbraio in Polonia. I tornei di qualificazione olimpica su base continentale si disputeranno a marzo, per l’Europa a Budapest dal 18 al 21, infine il torneo di qualificazione olimpica su base mondiale si terrà tra fine aprile ed inizio maggio a Sofia.

Campionati Continentali:

Gennaio 29-31: Oceania Championships, Pago Pago, ASA

Febbraio 02-07: African Championships, Marrakech, MAR

Febbraio 08-14: European Championships, Katowice, POL

Febbraio 16-21: Asian Championships, Almaty, KAZ

Maggio 27-30: Pan-Am Championships, Rio de Janeiro, BRA

Qualificazioni olimpiche continentali:

Marzo 12-14: Africa and Oceania Olympic Qualifier, El Jadidda, MAR

Marzo 18-21: European Olympic Qualifier, Budapest, HUN

Marzo 26-28: Asia Olympic Qualifier, Xi’an, CHN

Qualificazioni olimpiche mondiali

Aprile 29-Maggio 02: Sofia, BUL

