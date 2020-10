In Lombardia stop allo sport dilettantistico: niente partite, possibili soltanto gli allenamenti

Con il ritorno dei contagi e l’innalzamento della curva epidemiologica, tornano a istituirsi anche nuove restrizioni in varie regioni italiane: una di queste è la Lombardia, dove in maniera immediata vi sarà lo stop a tutto lo sport dilettantistico, con la possibilità di svolgere soltanto gli allenamenti, senza potersi misurare in partite di qualsiasi genere contro altri gruppi squadra.

Queste, in un contesto più ampio, le dichiarazioni del Presidente della Regione Attilio Fontana: “Richiederemo al sistema universitario di insistere sulla didattica a distanza ad esclusione delle matricole e degli specializzandi. Inoltre abbiamo pensato sia opportuno sospendere ogni attività degli sport di contatto anche per la categoria dilettanti senza sospendere gli allenamenti, e di richiedere al Governo che si insista sullo smartworking se possibile aumentando le percentuali”.

A rimanere invece intatte saranno le disposizioni riguardanti gli sport individuali e quelli non di contatto, oltre alla preparazione svolta nelle palestre, che per il momento sarà consentito ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Vedremo inoltre quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane: la speranza è quella che questa ordinanza, in vigore per i prossimi 30 giorni, non venga poi prorogata perché vorrebbe dire che la situazione generale sarebbe in netto peggioramento.

