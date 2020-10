Hockey pista, Serie A1 2020-2021: nei posticipi domenicali vincono Trissino e Correggio

La Serie A1 di hockey pista continua a regalare gol ed emozioni, anche nei posticipi domenicali della terza giornata della stagione 2020-2021, che si completerà – a livello di programma assoluto – mercoledì prossimo con la partita (ore 20.45) fra Sarzana e Lodi.

Oggi a vincere sono state Trissino e Correggio: i veneti infatti si sono imposti 2-0 sullo Scandiano, grazie alle reti di Malagoli e Scuccato, mentre gli emiliani l’hanno spuntata 3-1 sul Breganze, per effetto dei gol firmati da Garcia, Barbieri e Mattugini. Con questi tre punti gli uomini di Resende si uniscono al gruppo delle squadre al secondo posto che hanno 6 punti, quelli di Jara invece raggiungono il Montebello a quota 4, appena fuori (virtualmente) dalla zona playoff.

TABELLINI E CLASSIFICHE

Domenica 25 ottobre 2020 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

GSH TRISSINO – ROLLER HOCKEY SCANDIANO = 2-0 (1-0, 1-0)

Trissino: Catala, Faccin, Pinto (C), Garcia E, Malagoli – Caio, Gavioli D, Scauccato, Gavioli G, Zen – All. Resende

Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Raffaelli, Ballestero, Saez – Casali, Busani, Barbieri L, Fontanesi, Vecchi – All. Barbieri M

Marcatori: 1t: 1’29” Malagoli (T) – 2t: 23’16” Scuccato (T)

Espulsioni: 2t: 2’32” Ballestero (2′) (S)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Domenica 25 ottobre 2020 – ore 18:00 – PalaPietri di Correggio (RE)

BIDELLE CORREGGIO – LANARO BREGANZE = 3-1 (1-0, 2-1)

Bidielle: Campor, Zucchiatti (C), Barbieri N, Posito, Garcia J – Mattugini, Bertolucci M, Cinquini, Casari, Salines – All. Jara

Lanaro: Bigarella, Dal Santo (C), Ghirardello, Dalla Valle – Agostini, Costenaro, Battaglin, Sgaria G, Zanfi – All. Punset

Marcatori: 1t: 15’42” Garcia J (C) – 2t: 8’18” Barbieri N (C), 14’23” Mattugini (C), 21’31” Dal Santo (B)

Espulsioni: 2t: 3’59” Zucchiatti (2′) (C), 21’31” Zucchiatti (2′) (C)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

Mercoledì 28 ottobre 2020 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – AMATORI WASKEN LODI

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- sarxlod – Commento di Alessandro Grasso Peroni e Stefano Zamperin

DIRETTA MSCHANNEL – canale 814 di Sky

DIRETTA MSSPORT – Digitale Terrestre – Valle D’Aosta: Canale 634, Piemonte: Canale 601, Lombardia: Canale 645, Veneto: Canale 675, Liguria: Canale 684, Trentino Alto Adige: Canale 626/651, FriuliVeneziaGiulia: Canale 625, EmiliaRomagna: Canale 602, Toscana: Canale 650, Marche: Canale 643, Umbria: Canale 661, Abruzzo: Canale 686, Molise: Canale 648, Basilicata: Canale 633, Campania: Canale 610, Lazio: Canale 633- Sardegna: 669

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Ubroker Bassano 1954 7 3 9 V-P-V 2 Why Sport Valdagno 7 3 4 V-P-V 3 Amatori Wasken Lodi 6 2 7 V-V 4 Credit Agricole Sarzana 6 2 6 V-V 5 GSH Trissino 6 3 6 V-S-V 6 GDS Impianti Forte dei Marmi 6 3 2 S-V-V 7 Edilfox Grosseto 6 3 -1 V-V-S 8 Tierre Chimica Montebello 4 3 0 S-P-V 9 BDL Correggio 4 3 -2 P-S-S 10 Telea Medical Sandrigo 3 3 -5 S-V-S 11 Galileo Follonica 1 3 -4 S-P-S 12 Roller Scandiano 1 3 -6 P-S-S 13 TeamServiceCar Monza 0 3 -6 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 3 -9 S-S-S

