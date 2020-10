Golf, Sergio Garcia trionfa al Sanderson Farm Championship 2020. Primo successo dal Masters 2017 per il campione spagnolo

Un colpo al green straordinario alla 18 è valso a Sergio Garcia il nono titolo della carriera sul PGA Tour. Il campione spagnolo riesce a spezzare un digiuno che durava da oltre tre anni, da quello straordinario Masters che lo ha consacrato tra i mostri sacri della disciplina, trionfando al Sanderson Farm Championship 2020. Una battaglia incredibile, quella che si è giocato l’iberico oggi contro un rivale del tutto inaspettato, un Peter Malnati capace di portare a casa il miglior giro del torneo (-9) e rischiare di far saltare il banco.

L’americano ha sperato fino all’ultimo, anche quando Garcia si è presentato sul tee della 18 con lo stesso suo score, essendo l’ultima buca del percorso certamente non una delle più facili del percorso del CC di Jackson. Un tee shot perfetto e un secondo colpo sublime a meno di un metro dalla buca hanno però spento sul nascere i sogni di Malnati, che si è dovuto accontentare della seconda piazza. Lo spagnolo (-19) entra con questo successo nel ristrettissimo circolo dei vincitori in tre decadi diverse, avendo conquistato il primo successo della carriera nel 1999.

Loading...

Loading...

La terza posizione è finita all’americano J.T. Poston (-16), leader dopo ieri insieme a Garcia e Cameron Davis. Sia lui che l’australiano hanno sentito evidentemente un po’ troppo la pressione odierna, non riuscendo a macinare score come erano invece stati in grado fino al sabato e hanno accusato il colpo. Per Poston alla fine oggi un round in 70 colpi che lo ha mantenuto a galla, mentre l’oceanico, girando in pari con il par, è sceso fino al sesto posto.

In quarta posizione seguono lo svedese Henrik Norlander, stupefacente -7 nel giro, e l’americano Keegan Bradley, appaiati con il punteggio complessivo di -15. Soltanto 37esimo il favorito della vigilia Scottie Scheffler, alla sua prima apparizione dopo la positività al coronavirus durante lo scorso U.S. Open. Per l’emergente golfista a stelle e strisce una settimana non brillantissima, chiusa con -6 e dodici colpi dalla vetta.

Foto: LaPresse