Golf, Open d’Italia 2020: le voci. McGowan: “Questa settimana putt punto di forza”. Laporta: “Punto a confermarmi migliore italiano del torneo”

Voci contrastanti, quelle provenienti dallo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo, dov’è in corso l’Open d’Italia 2020. Dopo il terzo giro dell’edizione numero 77, al comando c’è Ross McGowan, appaiato in una coppia tutta britannica con Laurie Canter, con tre colpi di vantaggio sul resto dei partecipanti. Miglior italiano Francesco Laporta, 33°. Di seguito alcune delle dichiarazioni rilasciate dai protagonisti.

Ross McGowan alla FIG: “Questa settimana il putt è il mio punto di forza e spero di continuare ad essere preciso in zona green. Mi sento in forma e punto alla vittoria che cambierebbe le mie prospettive per questa stagione e anche per le prossime. Non son più così giovane e vorrei riassaporare il gusto della vittoria“.

Laurie Canter alla FIG: “Sono abbastanza contento del mio score. Ho avuto un inizio in salita e non riuscivo a entrare in gara. Poi ovviamente il finale positivo è stato fantastico e mi ha permesso di non vanificare l’ottimo punteggio del primo round. Sono molto fiducioso di poter continuare su questo livello di gioco sperando possa essere sufficiente per fronteggiare i tentativi di rimonta che arriveranno da parte degli altri giocatori nelle ultime 18 buche“.

Francesco Laporta alla FIG: “Ho giocato bene ma ho raccolto meno di quello che avrei meritato anche a causa del vento che ha reso più difficile la seconda parte di gara. Sicuramente avrei potuto fare due o tre colpi in meno. Ho un po’ di rammarico soprattutto per il birdie mancato nella buca finale. Nel round finale punto a confermarmi come miglior italiano del torneo cercando di avvicinarmi il più possibile ai leader“.

Renato Paratore all’ANSA: “Non è andata bene ma domani si riparte. Ero sotto par di giornata e poi ho sbagliato due colpi finiti in acqua. Peccato per questo par 5 alla buca 18 chiuso in 8 colpi, perché fino a quel momento era stata una prova per certi versi positiva. Ma domani è un altro giorno, devo ricaricare le pile e ripartire“.

Foto: Federazione Italiana Golf