Giro d’Italia 2020, Tao Geoghegan Hart: “È stata una tappa folle. I miei compagni hanno fatto il 90% del lavoro”

La Ineos Grenadiers sta vendicando alla grande il ritiro forzato del capitano designato per il Giro d’Italia 2020 Geraint Thomas, giocandosi il podio, se non la vittoria finale della Corsa Rosa, assieme al giovane britannico Tao Geoghegan Hart, protagonista assoluto della tappa regina dello Stelvio assieme a Jai Hindley, vincitore sul traguardo dei Laghi di Cancano. Attualmente Tao, trionfatore domenica a Piancavallo, ha soltanto 15″ di ritardo rispetto alla nuova maglia rosa Wilco Kelderman, e il sogno del Trofeo senza fine è più che mai alla sua portata.

Intervistato nel dopotappa, il nuovo capitano della formazione inglese ha affermato: “Non avevamo un piano specifico per la tappa, a parte quello di cercare di portare uno o anche due ragazzi in fuga. È stato un inizio piuttosto difficile, ma poi abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo la fuga di Ben Swift e Filippo Ganna, che sono stati i primi a fare un grande passo in salita. Poi sono anche riusciti a scattare di nuovo, principalmente perché Filippo pedalava davvero bene e costringeva tutti ad alzare il ritmo. È stato super impressionante da vedere, e non ne sono sorpreso. Poi sapevo che probabilmente sarebbero rientrati nel gruppo dei big e che sarebbero stati lì se ne avessimo avuto bisogno”.

E poi è arrivato lo Stelvio: “Rohan Dennis ha fatto il 99% al massimo. È stato super, super impressionante. Era un po’ complicato capire la situazione alle nostre spalle. Congratulazioni a Jai Hindley per la vittoria. È un ragazzo super gentile e un mio amico. Col senno di poi è stata una tappa piuttosto folle. All’inizio della giornata siamo partiti per prendere un po’ di tempo e lo abbiamo fatto. Posso solo ringraziare i miei compagni di squadra. Non ho fatto davvero molto alla fine! Il 90% è loro. Questo terzo posto in classifica è davvero inaspettato, soprattutto se si guarda a com’è stata la prima parte del Giro. Ero abbastanza indietro dopo poche tappe. Possiamo quasi sentire il profumo di Milano adesso, quindi resteremo concentrati e vedremo cosa succederà”.

Foto: Lapresse