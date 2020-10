Giro d’Italia 2020, Simon Yates: “C’era tantissimo vento, molti l’hanno sofferto particolarmente e questo ha giocato a mio favore”

Simon Yates è uno dei pochi uomini di classifica a potersi ritenere soddisfatti dell’esito della prima frazione del Giro d’Italia 2020, la cronometro di quindici chilometri che da Monreale portava a Palermo. Il britannico ha perso 26″ dal connazionale Geraint Thomas, un passivo che corrisponde a quanto si prevedeva alla vigilia, ma ha guadagnato tanto su Nibali, Fuglsang, Kruijswijk, Majka e Kelderman, i quali sono scesi in strada quando la direzione del vento era cambiata.

Al termine della cronometro, Yates ha commentato la sua prestazione odierna. Queste le sue parole riportate dal sito della Mitchelton-Scott: “Non era una tappa adatta a me e, dunque, ho cercato di limitare i danni il più possibile. Era una cronometro insidiosa con tanto vento. Nelle zone con degli edifici ai lati dalla strada arrivavano folate veramente forti che sbalzavano da un lato all’altro della carreggiata gli atleti. In quei frangenti chi non è bravo a guidare la bici ha perso molto e questo ha giocato a mio favore“.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse