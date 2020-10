Giro d’Italia 2020, la tappa di domani Giovinazzo-Vieste: paesi, Comuni e Province attraversati. Orari e quando passa il Giro sotto casa tua

Sabato 10 ottobre si correrà l’ottava tappa del Giro d’Italia 2020, 200 km da Giovinazzo a Vieste. Prosegue la risalita dello Stivale con una frazione interamente in Puglia, alla scoperta delle meraviglie del Gargano. Incomincia il secondo weekend della Corsa Rosa con una giornata tutt’altro che semplice, degno preludio all’arrivo in salita di Roccaraso previsto per domani.

I primi 90 km sono completamente pianeggianti, tra le provincie di Bari e Barletta-Andria-Trani, poi a Manfredonia incomincerà una salita di 15 km che porterà in cima a Monte Sant’Angelo. Siamo già in provincia di Foggia, poi tratto in discesa e incominceranno gli ultimi 80 km infarciti di saliscendi continui per arrivare a Vieste su un traccato finale di 15 km da ripetere una volta. Tappa ideale per le imboscate e per le fughe da lontano, i big di classifica dovranno stare molto attenti.

Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la Giovinazzo-Vieste, ottava tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

GIOVINAZZO-VIESTE, OTTAVA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI BARI: Giovinazzo, Molfetta.

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI: Bisceglie, Trani, Barletta, Margherita di Savoia.

PROVINCIA DI FOGGIA: Zapponeta, Manfredonia, Madonna delle Grazie, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Baia delle Zagare, Coppa Santa Tecla, Pugnochiuso, La Guardiola, Vieste, Scialmarino, Vieste.

GIOVINAZZO-VIESTE: PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

SABATO 10 OTTOBRE:

Orario di partenza: 11.25

Orario di arrivo: 16.10-16.45 (circa)

GIOVINAZZO-VIESTE, COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse