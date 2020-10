Ginnastica ritmica, l’Italia torna a gareggiare dopo un anno! Le Farfalle vincono il Trofeo Città di Desio

Le Farfalle sono finalmente scese in pedana per la prima gara della stagione. La Nazionale Italiana di ginnastica ritmica si è cimentata nel Trofeo Città di Desio al palazzetto della località brianzola, accanto all’Accademia dove si allenano quotidiamente. Le azzurre si sono imposte col totale di 70.400 punti (35.750 con le quattro palle, 34.650 con i tre cerchi e le quattro clavette). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno conquistato la kermesse importante per prendere le misure in vista degli Europei (26-29 novembre a Kiev).

La formazione titolare (il capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Letizia Cicconcelli e Daniela Mogurean, queste ultime impegnate rispettivamente alle 5 palle e nel misto) ha battuto la formazione B (60.900 per Nina Corradini, Talisa Torretti, Francesca Paris, Alessia Russo). Nella gara individuale successo di Milena Baldassarri (94.800) con appena cinque centesimi di vantaggio su Sofia Raffaeli, terza Alexandra Agiurgiuculese (93.300).

Queste le dichiarazioni rilasciate dalla DT Emanuela Maccarani ai microfoni della Federginnastica: “Rivedere le ginnaste su una pedana internazionale, nonostante giocassimo in casa è stata una grande emozione. La Squadra non gareggiava addirittura dai Campionati del Mondo di Baku di settembre 2019, per cui non era assolutamente scontata la loro performance. Ho trovato le juniores preparatissime e motivate, come se non si fossero mai fermate dalle competizioni. Una bella presenza sulla pedana, che per la loro giovane età lascia davvero ben sperare in vista degli Europei. La prestazione delle individualiste è stata leggermente sottotono per alcune. Sicuramente stanno lavorando sulle Final Six di Serie A, quindi su due soli attrezzi, però tra due settimane ci saranno gli Assoluti. Il podio di oggi è serratissimo e credo che ci sarà una bella lotta. Questa concorrenza non può che far bene e non può che essere motivante e stimolante per tutte le atlete a far bene”.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Valerio Origo