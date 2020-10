Equitazione, Eventing Nations Cup 2020: l’Italia chiude seconda nella generale dopo il successo di Montelibretti

Sabato scorso si è conclusa a Montelibretti la terza ed ultima tappa della Eventing Nations Cup di equitazione, rassegna che ha visto disputarsi in stagione solo tre eventi, con la classifica finale che ha preso in considerazione i due migliori risultati di ciascun Paese. Ricordiamo che l’Italia ha conquistato la carta olimpica agli Europei della scorsa stagione.

La tappa italiana di Montelibretti è stata dominata dall’Italia, che ha colto un successo storico, chiudendo davanti ad Austria, Polonia e Svizzera. Scartando il quinto posto della prima tappa, l’Italia, grazie al successo di sabato scorso ed al quarto posto della tappa disputata in Polonia, ha chiuso seconda in classifica, mentre a vincere sono stati i Paesi Bassi.

Loading...

Loading...

CALENDARIO EVENTING NATIONS CUP 2020

Le Pin au Haras in Francia (12/16 agosto) – Vinta dalla Francia, Italia quinta (piazzamento scartato)

Strzegom in Polonia (27/30 agosto) – Vinta dalla Germania, Italia quarta

Montelibretti in Italia (22/25 ottobre) – Vinta dall’Italia

CLASSIFICA FINALE EVENTING NATIONS CUP 2020

1 Paesi Bassi 180

2 Italia 170 (scarto 60)

3 Polonia 160 (scarto 45)

4 Austria 150

5 Francia 100

5 Germania 100

7 Gran Bretagna 80

8 Svizzera 70

8 Svezia 70

10 Nuova Zelanda 55

11 Australia 50

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco LPS