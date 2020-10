Equitazione, Coppa del Mondo 2020 dressage e salto ostacoli: cancellata la tappa di Lione

Il Coronavirus colpisce ancora l’equitazione e porta alla cancellazione di quella che doveva essere la prima tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli e la seconda di quella di dressage: non si terrà la manifestazione in programma a Lione, in Francia, da sabato 24 ottobre a domenica 1 novembre, a causa delle misure restrittive disposte dal Presidente francese, Emmanuel Macron.

La prima tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli dunque si terrà direttamente la settimana successiva a Verona, mentre la prima tappa del circuito per quanto concerne il dressage è in corso in Danimarca. Di seguito il comunicato ufficiale degli organizzatori, tradotto in italiano:

“GL events Equestrian Sport, l’organizzatore del Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, si rammarica profondamente di annunciare l’annullamento dell’evento inizialmente previsto dal 24 ottobre al 1 novembre, a Lyon-Eurexpo. I recenti annunci del Presidente francese, Emmanuel Macron, il 14 ottobre 2020, ed in particolare l’attuazione del coprifuoco in tutti i comuni della Grande Lione a partire dalle 21, non consentono più all’organizzatore di offrire tutti i servizi ai protagonisti internazionali, nazionali e regionali dello sport equestre per un evento all’altezza delle loro aspettative. Il team GL events Equestrian Sport è consapevole del significato di questa decisione e condivide la delusione di tutti i concorrenti, proprietari e dell’intero settore che è già stato profondamente colpito da questa terribile crisi e dalle sue conseguenze. Sylvie Robert, Presidente di GL events Equestrian Sport, desidera riconoscere e ringraziare i partner fedeli dell’evento per il loro impegno e supporto: il GL events Group e Longines, e le istituzioni sportive, in primis la Fédération Equestre Internationale, la Fédération Française d’Equitation (Federazione Equestre Francese) e Comité Régional d’Equitation Auvergne-Rhône-Alpes (Comitato equestre regionale Auvergne-Rhône-Alpes). A nome di tutto il team che lavora con lei, Sylvie Robert desidera ringraziare sinceramente per tutto questo supporto tutti gli appassionati di tutto il mondo, che sono rimasti fedeli al Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, durante l’attuazione delle misure iniziali. Dal 27 al 31 ottobre si terrà l’edizione 2021 di Equita Lyon e del Longines Equita Lyon, Concours Hippique International“.

Foto: Shutterstock