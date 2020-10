Curling, l’Italia femminile prenderà parte ai Mondiali 2021 in Canada. Ammessa anche la Cina maschile

Come riporta il sito federale della FISG, la federazione internazionale, la WCF, ha riammesso l’Italia femminile ai Mondiali 2021, assieme alla Cina maschile. La rassegna iridata è in programma a Schaffhausen, in Svizzera, dal 20 al 28 marzo e sarà valida per le qualificazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

L’Italia nel gennaio 2020 aveva vinto in Canada il torneo di Qualificazione Mondiale, ma poi la WCF aveva cambiato i criteri di qualificazione alla rassegna iridata, individuandoli nei risultati del 2019 integrati dal ranking mondiale. La FISG aveva contestato la decisione ed oggi ha avuto ragione: saranno 14 e non 13 le squadre in gara ai prossimi Mondiali.

Foto: WCF