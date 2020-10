Covid, firmato il nuovo DPCM. Chiudono palestre e piscine, uno spiraglio per gli impianti sciistici. Ulteriore stretta sullo sport dilettantistico

Se non è una chiusura totale, poco ci manca. Il DPCM firmato questa mattina dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in vigore da domani, lunedì 26 luglio, in seguito alla crescita del contagio da Covid-19, interviene ancora una volta duramente sull’attività sportiva decretando una serie di chiusure da qui al 24 novembre prossimo, in attesa dello sviluppo dell’epidemia.

Piscine e palestre chiudono totalmente. Il testo del Dpcm recita in merito: «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento» sgombrando il campo dai dubbi sorti ieri sul testo, non chiaro, della bozza pubblicata nel corso del pomeriggio.

Rispetto al DPCM della scorsa settimana sparisce nelle manifestazioni consentite l’accezione “regionale” per cui sono ammessi solo gli eventi a carattere nazionale. Il testo recita al ponto f): <Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva>.

Il punto g) ribadisce che <lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonchè tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriali>.

Per le attività degli impianti sciistici, come decretato al punto mm), si richiede un intervento per evitare assembramenti alle regioni e province a statuto speciale con autorizzazione da parte del CTS. Possono continuare a svolgere la loro attività di allenamento gli atleti di interesse nazionale scelti dal CONi e dalle varie Federazioni. <Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni nazionali o internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti gli aciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato Tecnico Scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti>.

Foto Shutterstock