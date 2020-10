Champions League 2020, domani Inter e Atalanta: Lukaku e soci in Ucraina dallo Shakhtar, l’Ajax sfida Gomez e Zapata

La Champions League 2020 torna subito in pista a distanza di sette giorni. La massima competizione calcistica internazionale ha dovuto ‘abbreviare’ il suo calendario a causa della pandemia da Covid-19, istituendo due minicicli da tre partite in tre settimane, per la felicità di tutti gli appassionati. Domani, martedì 27 ottobre, a rappresentare l’Italia nella corsa al trofeo delle grandi orecchie saranno Inter ed Atalanta.

La squadra di Antonio Conte non è partita con il piede giusto in Europa, fermata sul pari dal Borussia Monchengladbach a San Siro. La vittoria di ‘ordinaria amministrazione’ in casa del Genoa potrebbe aver restituito un po’ di verve ai neroazzurri, attesi in Ucraina dallo Shakhtar Donetsk. Allo stadio Olimpico di Kiev andrà in onda la replica della semifinale dell’ultima Europa League, con i nerazzurri che strapazzarono gli avversari per 5-0 volando in finale. Ma i Minatori, così come sono soprannominati, rimangono una squadra temibile e di talento: la connection ucraino-brasiliana allenata da Luis Castro è abituata ai palcoscenici europei e la settimana scorsa faceva suo lo scalpo del Real Madrid con un primo tempo da applausi. I neroarancio fanno la conta degli assenti, quest’oggi mancavano dagli allenamenti Ismaily, Evgeny Konoplyanka, Sergey Krivtsov, Junior Moraes e Fernando; in casa Inter, Conte pensa invece a qualche cambio rispetto all’ultimo match, riproponendo Kolarov per la prima volta come esterno sinistro e Hakimi a destra. Sicuri assenti Gagliardini, Skriniar e Radu, positivi al Covid.

L’Atalanta è invece alla ricerca di riscatto. Sabato è arrivato il secondo ko consecutivo in campionato al cospetto della Sampdoria, che si è imposta per 1-3 al Gewiss Stadium. Troppi esperimenti, ha detto nel post partita Gian Piero Gasperini prendendosi le colpe della sconfitta, che ha offuscato il successo contro il Midtjylland nella prima giornata di Champions League. Ora i bergamaschi tornano in Europa per accogliere l’Ajax tra le mura amiche. I lancieri sono al comando della Eredivisie e hanno appena scritto una pagina importante della loro storia, con la larghissima vittoria per 13-0 contro il VVV-Venlo. Nonostante abbiano perso quasi tutto il nucleo che due anni fa arrivava a tanto così dalla finale di Champions, gli olandesi hanno già in campo due progetti di campioni come il più conosciuto David Neres e Lassina Traorè, cinque reti sabato scorso. Erik Ten Hag dovrà fare a meno di Kudus e va verso la conferma del 4-3-3 con Tadic in avanti; dall’altra parte l’Atalanta non avrà a disposizione Marteen De Roon, uscito malconcio dalla sfida con la Samp, oltre ai lungodegenti Caldara, Gollini e Piccini ed il terzo portiere Carnesecchi, anch’esso positivo al Covid.

CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Martedì 27 ottobre

Ore 18.55 Shakhtar Donetsk-Inter

Ore 21 Atalanta-Ajax

Foto: Lapresse