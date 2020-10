Canottaggio, un positivo tra gli azzurri: Nazionale in quarantena, niente Campionati Italiani

Riscontrata una positività al Coronavirus nel gruppo della Nazionale italiana di canottaggio che nello scorso fine settimana ha preso parte agli Europei senior in Polonia: lo comunica la Federcanottaggio, che non rivela l’identità dell’atleta in questione ma annuncia che tutti i partecipanti alla rassegna continentale osserveranno un periodo di quarantena fiduciaria di dieci giorni presso le proprie abitazioni e non prenderanno parte ai Campionati Italiani di Varese in programma nel prossimo fine settimana.

Di seguito la nota stampa con cui la Federazione Italiana ha annunciato sul proprio sito la positività riscontrata:

“Nonostante tutte le precauzioni adottate, anche la Nazionale di Canottaggio partecipante all’Europeo Assoluto di Poznan, è stata colpita da un caso di Covid-19. La comunicazione è di queste ore, ed è stata emanata dal Segretario Generale della Federazione Italiana Canottaggio, su indicazione del Medico Federale, nella quale si rileva che è stato riscontrato un caso di positività al test molecolare Covid-19 all’interno della compagine che ha partecipato al Campionato Europeo 2020 di Poznan. Per questo motivo, oltre all’atleta riscontrato positivo, tutti i componenti della delegazione (atleti, tecnici, medici, dirigenti) osserveranno un periodo di quarantena fiduciaria di 10 giorni, presso le rispettive abitazioni, e non saranno presenti al Campionato Italiano COOP di Varese“.

Foto: Pier Colombo