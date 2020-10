Canoa slalom, Europei Junior/U23 Cracovia 2020: Flavio Micozzi va in finale nella canadese maschile Under 23

Sono proseguiti questa mattina gli Europei Junior/U23 2020 di canoa slalom, in programma a Cracovia, in Polonia, fino a domani: dei sette azzurri che saranno protagonisti in semifinale nelle acque polacche tra oggi e domani, due sono immediatamente scesi in gara stamane, con uno che ha centrato il passaggio in finale.

Nella canadese maschile Under 23 infatti Flavio Micozzi (Canoanium Club Subiaco) si classifica sesto in 100.52 (percorso netto) ed accede alla finale del pomeriggio, mentre non ce la fa Raffaello Ivaldi (Marina Militare), che dopo aver fatto segnare il secondo tempo in batteria giovedì, commette troppi errori ed è 20° ed ultimo in 165.78 (60 penalità).

La finale di Flavio Micozzi scatterà alle ore 15.15 e l’azzurro scenderà in acqua per quinto, alle ore 15.25. Domani invece saranno in gara tutti gli altri azzurri: Marta Bertoncelli nella canadese Under 23 femminile, nel kayak maschile Under 23 Tommaso Barzon, Marco Vianello e Jakob Weger, nella canadese Junior femminile Elena Borghi.

Foto: Pier Colombo