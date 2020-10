Dopo la parentesi riservata alle nazionali, la Serie A torna in campo. Il massimo campionato calcistico vede all’orizzonte il quarto turno della stagione 2020/2021: una giornata ricca di big match.

Ad aprire il menù – nel primo anticipo del sabato (h 15:00) – sarà l’incrocio fra Napoli e Atalanta, che sarà visibile su Sky Sport al pari dell’attesissimo derby fra Inter e Milan (h 18.00) e di Sampdoria-Lazio (h 18.00), mentre in serata (h 20.45) il duello fra Crotone e Juventus verrà trasmesso su DAZN.

Loading...

Loading...

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi

La piattaforma OTT riprenderà poi, nella giornata domenicale, il lunch-match delle 12:30 Bologna-Sassuolo e quello delle 15:00 fra Spezia e Fiorentina, da disputarsi in contemporanea a Torino-Cagliari, destinata invece a Sky, così come il match delle 18:00 fra Udinese e Parma e quello delle 20.45 che vedrà una di fronte all’altra Roma e Benevento, con Verona e Genoa, che invece saranno protagoniste del monday night.

Andiamo di seguito a scoprire il calendario con tutte le indicazioni relative a tv e streaming.

Calendario Serie A calcio : orari partite 17-19 ottobre, quali vedere su Sky e quali su DAZN

QUARTA GIORNATA ANDATA

17/10/2020 Sabato 15.00 Napoli-Atalanta, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

17/10/2020 Sabato 18.00 Inter-Milan, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 252 e in streaming su Sky Go, Now Tv

17/10/2020 Sabato 18.00 Sampdoria-Lazio, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 253 e in streaming su Sky Go, Now Tv

17/10/2020 Sabato 20.45 Crotone-Juventus, DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

18/10/2020 Domenica 12.30 Bologna-Sassuolo, DAZN1 (209)e in streaming sull’app DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 Spezia-Fiorentina, DAZN1 (209) e in streaming sull’app DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 Torino-Cagliari, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

18/10/2020 Domenica 18.00 Udinese-Parma, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now

18/10/2020 Domenica 20.45 Roma-Benevento, Sky Sport Serie A (202), Sky Sport Uno (201), Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

19/10/2020 Lunedì 18.00 Verona-Genoa, Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

michele.cassano@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse