Calcio, sospesi fino al 24 novembre i campionati giovanili della FIGC

Lo sport giovanile si ferma nella sua totalità, calcio compreso, in Italia. Come annunciato dalla FIGC, i match del settore giovanile e scolastico (U.18, U.17, U.16 e U.15) della Federcalcio riservati alle società di serie A e B, al pari dei confronti U.17, U.16 e U.15 per le società di serie C e degli incontri U.17 e U.15 femminili e U.14 Pro e U.13 Pro, sono stati sospesi.

Una decisione dettata dalle circostanze e dalle crescenti preoccupazioni legate all’aumento dei contagi: “E’ stata una decisione sofferta, maturata a fronte dell’evolversi della situazione che presuppone innanzitutto la tutela della salute di tutti i nostri tesserati. Voglio fare una sincero plauso ai dirigenti delle società sportive che hanno affrontato sacrifici per adeguarsi alle disposizioni di sicurezza per poter riprendere la propria attività e dare continuità a una realtà che a livello nazionale interessa 800mila giovani. Un movimento dal grande risvolto sociale che ha proprio nei club, un vero punto di riferimento. Sono stati infatti migliaia gli screening effettuati a livello giovanile da tutte le società che continuano a sostenere di tasca propria un costo elevatissimo per poter garantire il rispetto dei protocolli federali e le disposizioni governative, svolgendo un vero e proprio servizio di presidio territoriale“, ha dichiarato il presidente del Settore, Vito Tisci (fonte: Ansa).

Loading...

Loading...

Dunque, la pratica sportiva dei giovani si ferma, in attesa che “tempesta plachi i propri effetti”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse