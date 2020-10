Calcio, Serie A 2020-2021: Juventus-Hellas Verona 1-1. Kulusevski risponde a Favilli

Il calcio nel Bel Paese vede proseguire la Serie A: il massimo campionato italiano oggi, domenica 25 ottobre, ha visto proseguire il programma della quinta giornata. Il match previsto alle ore 20.45 era quello tra Juventus ed Hellas Verona: pareggio per 1-1, con la sfida che si sblocca nella seconda frazione con le reti di Favilli al 60′ e Kulusevski al 78′. Annullati nel primo tempo una rete a Colley al 16′ ed un gol a Morata al 45′.

Nel primo tempo al Verona viene annullato un gol per fuorigioco al 16′ a Colley, mentre la Juventus sfiora la rete al 21′ con Bernardeschi ed al 42′ con Cuadrado. Al 45′ Morata va in gol, ma il VAR richiama l’arbitro e la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa ospiti in gol esattamente dopo un’ora di gioco: Favilli, appena entrato, viene servito da Zaccagni e batte il portiere avversario in uscita. La Juventus si butta in avanti alla ricerca del pari e Dybala centra la traversa al 76′, ma al 78′ Kulusevski, dopo una grande azione personale, trova l’1-1. Nel finale Dybala sfiora il gol, poi in pieno recupero Silvestri salva il risultato prima su Morata e poi su Cuadrado, blindando l’1-1 finale.

Foto: LaPresse