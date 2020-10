Calcio, il Covid-19 non risparmia neanche Ronaldinho: l’ex giocatore brasiliano asintomatico

I contagi eccellenti per il Coronavirus continuano in maniera incessante. Anche l’ex calciatore brasiliano Ronaldinho Gaucho è risultato positivo poco prima di partecipare a un evento con i tifosi dell’Atletico Mineiro, squadra con la quale riuscì a vincere la Copa Libertadores nel 2013.

Come rivelato dall’Ansa, l’ex atleta brasiliano ha effettuato il test e il riscontro è stato positivo/asintomatico. Un annuncio che Ronaldinho stesso ha fatto su un video postato sui social. Il campione del mondo con la maglia del Brasile nel 2002 resterà in quarantena dentro un hotel a Belo Horizonte, capitale dello Stato di Minas Gerais. Un periodo un po’ tormentato per l’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, ricordando i quasi sei mesi in carcere in Paraguay, dove sarebbe entrato con passaporti falsi.

Foto: LaPresse