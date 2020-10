Calcio, Gabriele Gravina: “Abbiamo sempre agito per la tutela della salute”

I 15 casi positivi del Genoa hanno creato non pochi problemi e polemiche nel calcio italiano. In attesa di notizie riguardanti i riscontri sui nuovi tamponi effettuati dal Napoli (squadra contro cui i genoani hanno giocato al San Paolo), la Lega di A ha stabilito il rinvio del match tra Torino e il Grifone, originariamente previsto sabato 3 ottobre. Le criticità legate ai contagi, nei fatti, hanno portato a questa decisione inevitabile. In particolare, il Consiglio riunito oggi ha previsto l’applicazione della normativa seguente: “D’ora in avanti in Serie A verrà applicata la norma Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I club con almeno 10 positivi al Covid nell’arco di una settimana, una sola volta all’anno potranno chiedere di non giocare“.

Sotto questo profilo, a dire la propria è stato anche il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Il calcio ha sempre agito per la tutela della salute e continuerà a farlo. Nonostante quanto avvenuto negli ultimi giorni, l’attenzione e la responsabilità messe in atto dalla Figc, dalle Leghe, dai club e dagli arbitri hanno confermato la serietà del mondo del calcio nel suo complesso. C’è stata una proficua collaborazione con le istituzioni, da sottolineare anche il grande sforzo di tutti i protagonisti del nostro mondo nel limitare la diffusione del virus. Seppur determinati nel portare avanti le competizioni sportive, il nostro agire è sempre ispirato alla tutela della salute dei tesserati. La decisione della Lega di Serie A sulla linea di condotta in caso di indisponibilità di calciatori a causa del Covid va letta proprio in questo senso“, le parole del n.1 della Federcalcio (fonte: Ansa).

Foto: LaPresse