Calcio, altri tre positivi al Genoa, fino a lunedì non ci sarà attività sportiva

Altri tre positivi al Genoa dopo i tamponi effettuati ieri sui tesserati inizialmente risultati negativi: per questo motivo sono stati annullati tutti gli allenamenti previsti e l’attività è stata completamente sospesa fino a lunedì 5 ottobre compreso. Questa la nota stampa del Genoa.

“Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì“.

La società rossoblu, intanto, continua a muoversi sul mercato, ed in giornata si sottoporranno alle visite mediche di rito l’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov ed il difensore Mattia Bani. Ufficiale invece l’arrivo in prestito dal Sassuolo dell’attaccante Gianluca Scamacca.

Secondo l’ANSA, per quanto concerne le cessioni, lasciano la Liguria il difensore Curado, con destinazione Frosinone in prestito con diritto di riscatto, l’attaccante Spinelli, che andrà, sempre prestito, agli sloveni del Koper, ed il portiere Vodisek, che passa agli sloveni del Triglav Klanj.

Foto: LaPresse