Biathlon: la Divisione Antidoping del TAS condanna Evgeny Ustyugov e cancella tutti i suoi risultati dal 2010 al 2014

La Divisione Antidoping del TAS ha dichiarato colpevole l’ex biathleta russo Evgeny Ustyugov per aver violato le normative antidoping ed ha di fatto confermato la sentenza dell’IBU (International Biathlon Union). L’agenzia TASS riporta che vengono di conseguenza annullati tutti i risultati ottenuti da Ustyugov nel periodo dal 24 gennaio 2010 al termine della stagione olimpica 2013/14. “La decisione del Collegio Arbitrale può essere appellata al TAS entro ventuno giorni. È una decisione ridicola, una semplice copia della dichiarazione dell’IBU secondo cui Ustyugov è stato ritenuto colpevole in assenza di analisi e giustificazioni legali”, ha commentato Alexey Panich, avvocato dell’ex atleta russo.

In attesa dunque dell’appello e della sentenza definitiva del TAS, potrebbero cambiare diverse classifiche del biathlon internazionale anche e soprattutto in campo olimpico. Ustyugov perderebbe in primis la medaglia d’oro ottenuta nella mass start a cinque cerchi di Whistler nel 2010, che andrebbe al francese Martin Fourcade. Il podio verrebbe completato dallo slovacco Hurajt e dall’austriaco Sumann. L’Italia potrebbe essere coinvolta dalla vicenda per il risultato della mass mondiale di Khanty-Mansiysk 2011, con l’azzurro Lukas Hofer che verrebbe promosso dal terzo al secondo posto proprio a discapito di Ustyugov. Stravolti anche i podi delle staffette olimpiche, con la Russia che perderebbe il bronzo di Vancouver 2010 (in favore della Svezia) e l’oro di Sochi 2014 (nuovo podio con Germania davanti ad Austria e Norvegia).

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse