Basket: Virtus Roma, nuovi segnali d’America

Claudio Toti l’aveva detto già alla fine della partita persa dalla Virtus Roma contro Pesaro ai giornalisti presenti al PalaEur (in una forse rarissima, per questa stagione, versione con pubblico). Dopo i momenti di grande difficoltà delle scorse settimane, c’è un filo di speranza. Anche più di un filo, per quel che esce dalla bocca dello storico numero uno del club capitolino.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, e come anche emerso da un numero di segnali arrivati dalla stampa romana e non solo, sarebbe aperta una trattativa per portare la Virtus nelle mani di un gruppo americano. C’è tantissima riservatezza, anche per effetto delle clausole in essere, ma l’ottimismo stavolta è particolarmente importante. Certo è che due giorni fa, al Palazzo dello Sport dell’Eur, un gruppo piuttosto nutrito di persone provenienti dagli States era presente nel parterre. Non sarebbe comunque prevista l’uscita completa della famiglia Toti, che resterebbe nella società con il figlio Alessandro, il quale attualmente ricopre il ruolo di presidente appartenuto dal 2001 al 2019 al padre (rimasto comunque proprietario).

Loading...

Loading...

Nel frattempo, anche sul fronte giocatori le cose sembrano più serene, dato che il primo stipendio, dopo i problemi della scorsa settimana, è arrivato scongiurando così tutte le nefaste ipotesi che erano venute a galla nell’avvicinamento a Virtus Roma-Pesaro.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo