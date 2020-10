Basket, Serie A 2020-2021: Milano domina, la Virtus Bologna vince all’ultimo respiro. Cadono Sassari e Fortitudo

Dopo l’anticipo di ieri tra Trento e Reggio Emilia, nel pomeriggio odierno si sono disputate sei partite valide per la seconda giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Vittoria larghissima per l’Olimpia Milano, successi esterni anche per Virtus Bologna e Venezia; cadono tra le mura amiche, invece, Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna. Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet del Bel Paese.

Tutto facile per l’Umana Reyer Venezia, che incamera la seconda vittoria consecutiva espugnando il “PalaRadi” di Cremona con il punteggio di 66-83. Gli orogranata si mantengono in vantaggio dal primo all’ultimo minuto del match, a dimostrazione di una partita senza storia. Sono cinque i giocatori in doppia cifra della squadra veneta: il miglior realizzatore è Jeremy Chappell, autore di 15 punti, mentre Mitchell Watt e Stefano Tonut si fermano a quota 14. Per i lombardi da sottolineare i 19 punti di TJ Williams.

Loading...

Loading...

Ancora più larga la vittoria dell’Olimpia Milano, che al “Mediolanum Forum” asfalta Treviso con il punteggio di 104-64. Un match dominato in lungo e in largo dalla squadra allenata da Ettore Messina, che si mantiene così imbattuta in quest’avvio di stagione. Il trascinatore assoluto è Zach LeDay, che mette a referto una doppia doppia da 25 punti e 12 rimbalzi, mentre Shavon Shields, l’eroe di Monaco di Baviera, chiude a 15 punti. Sul versante veneto si salva Christian Mekowulu, autore di 17 punti.

Come era prevedibile, partita molto più equilibrata al “PalaLeonessa” di Brescia, dove la Virtus Bologna si impone all’ultimo respiro per 80-81. Match combattutissimo, giocato punto a punto fino all’emozionante finale: i lombardi si ritrovano avanti di cinque lunghezze a poco più di 1′ dalla sirena ma subiscono un parziale di 0-6 che consegna la vittoria alle V nere. Performance notevole per Kenny Chery, che realizza 24 punti con 6/8 da tre, mentre per gli emiliani il protagonista è il solito Milos Teodosic, che chiude con 19 punti e 7 assist. Soltanto 5 punti per il grande ex della partita, Awudu Abass, ma è proprio lui a segnare i due tiri liberi che decidono l’incontro a 10” dalla fine.

Trieste conferma le rinnovate ambizioni con un successo prestigioso sul campo della Dinamo Sassari: il risultato finale è di 72-74. Avvio a razzo per i sardi, che doppiano i giuliani nel primo quarto; gli ospiti riescono però a rientrare pienamente in partita già nel corso del secondo periodo, per poi piazzare il colpo grosso a 14” dalla fine grazie alla tripla di Milton Doyle (14 punti per lui). Il top scorer del match è triestino, ossia Juan Manuel Fernandez, autore di 20 punti, mentre tra i padroni di casa i migliori realizzatori sono Vasa Pusica e Filip Kruslin, che chiudono a quota 16 punti.

Seconda sconfitta in due partite per la Fortitudo Bologna, che cede tra le mura amiche a Varese con il risultato di 83-88. I lombardi partono meglio, poi subiscono il rientro degli emiliani nei due quarti centrali, ma nell’ultimo periodo riescono a piazzare la zampata vincente e incassare una vittoria molto pesante. Alla squadra di Meo Sacchetti non bastano i 17 punti di Tre’Shaun Fletcher e Todd Withers, mentre il grande protagonista in casa Openjobmetis è Toney Douglas, che chiude con 20 punti.

Infine, vittoria larga per la Happy Casa Brindisi, che supera la Virtus Roma con il punteggio di 92-67. I salentini prendono possesso dell’incontro fin dalle prime battute e non permettono mai ai capitolini di riavvicinarsi. A prendere per mano i pugliesi è D’Angelo Harrison, top scorer con 22 punti, mentre per la Virtus il migliore è Jamil Wilson, autore di 18 punti.

RISULTATI SERIE A 2020-2021, 2a GIORNATA

Vanoli Cremona – Umana Reyer Venezia 66-83

AX Armani Exchange Milano – De’ Longhi Treviso 104-64

Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna 80-81

Banco di Sardegna Sassari – Allianz Trieste 72-74

Fortitudo Lavoropiù Bologna – Openjobmetis Varese 83-88

Happy Casa Brindisi – Virtus Roma 92-67

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo