Basket: Eurolega 2020-2021, lo Zenit San Pietroburgo subisce due 0-20 per la rinuncia a giocare contro Baskonia e Valencia

Arriva la decisione circa le due partite non disputate dallo Zenit San Pietroburgo in Eurolega a causa dei tanti casi di coronavirus, ed è pesante per il club russo: un doppio 0-20 a favore di Baskonia e Valencia, il che vanifica lo sforzo fatto dalla squadra di Xavi Pascual con le due vittorie nei match d’apertura.

Questo si legge nel comunicato di Euroleague Basketball: “Il giudice disciplinare di Euroleague Basketball ha deciso che lo Zenit San Pietroburgo perde con il risultato di 0-20 le due partite di terzo e quarto turno contro TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz e Valencia Basket, programmate per essere giocate il 13 e 15 ottobre rispettivamente. Il giudice disciplinare ha seguito le regole speciali di Eurolega 2020-2021 dovute al Covid-19 dopo che lo Zenit San Pietroburgo non ha avuto almeno otto giocatori nell’Authorisation List che fossero disponibili per giocare, come conseguenza dei numerosi test positivi per il Covid-19“.

Negli ultimi giorni lo Zenit si è ritrovato con una notevole scia di casi positivi: il massaggiatore Andrei Kozlov, coach Pascual, altri tre membri del coaching staff, Inigo Zorzano, Sergey Voznyuk e Yaroslav Yalovchuk, e otto giocatori, rispondenti ai nomi di Arturas Gudaitis, Anton Pushkov, Austin Hollins, Mateusz Ponitka, Igor Volkhin, Billy Baron, Kevin Pangos e Vladislav Trushkin. Un focolaio, questo, che fa sì che tutta la squadra sia al momento in quarantena ed isolamento.

