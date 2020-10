Basket, EuroCup 2020-2021: Virtus Bologna-Monaco big match della giornata, Brescia incerottata nella tana dell’Unicaja Malaga

Quarta giornata di EuroCup anche per Germani Brescia e Virtus Segafredo Bologna, entrambe con le proprie grane di campo e non solo da risolvere, ma con sfide dal diverso profilo tecnico nei gironi B e C, al momento dalle alterne fortune per le due italiane. La Germani, infatti, è a quota 1-2 in classifica, mentre per le V nere c’è un 3-0 che la pone in testa al suo raggruppamento assieme all’avversaria di domani.

UNICAJA MALAGA-GERMANI BRESCIA (Mercoledì 21 ottobre, ore 20:45)

La Germani arriva decisamente incerottata in uno dei templi del basket spagnolo recente, il Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena di Malaga, dove l’Unicaja ha costruito un’impressionante serie di Top 16 di Eurolega consecutive (11, con Final Four nel 2007) prima di dover giocare più spesso l’EuroCup, vinta nel 2017. Malaga arriva da due vittorie fuori casa consecutive in Liga ACB, mentre in Europa ha vinto la scorsa partite per 91-87 sul Buducnost. Al momento è Dario Brizuela, ex Estudiantes, che sta vivendo la stagione di grazia: la guardia di San Sebastian sta mettendo insieme 16.2 punti di media in campionato e 12.7 in EuroCup, là dove è aiutato anche da Axel Bouteille e Tim Abromaitis, che nei ruoli di ala potranno creare problemi a Brescia. La qualità generale è ampia: basti pensare ai nomi di Gal Mekel, Adam Waczynski, Dragan Milosavljevic, Francis Alonso. La squadra di coach Vincenzo Esposito, peraltro, al di là della bella vittoria contro Trieste in campionato deve riscattare il brutto KO in casa del Mornar Bar, e in più si ritrova con due assenze di peso. TJ Cline si è fermato per un guaio all’adduttore lungo della gamba destra dopo la trasferta montenegrina, mentre Tyler Kalinoski è positivo al coronavirus da diversi giorni, e ha già ricevuto due tamponi positivi. Per una sfida importante, con riflessi di rilievo sulla classifica, non è certo il viatico giusto, ma la Germani può ancora contare su tre bocche da fuoco costanti: Kenny Chery, Drew Crawford e Dusan Ristic.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-AS MONACO (Mercoledì 21 ottobre, ore 21:00)

Caccia alla quarta vittoria in EuroCup per le V nere, opposte ai francesi dell’AS Monaco contro cui, lo scorso anno, Milos Teodosic piazzò una delle sue magie per risolvere una sfida difficilissima. Rispetto a quella sfida si cambia arena (Segafredo e non PalaDozza) e anche stato di avvicinamento, nonostante la palma di big match data dall’imbattibilità di entrambe a livello continentale. La Virtus, infatti, viene da due sconfitte consecutive in campionato, intervallate dall’impegno dominato ad Andorra; meglio però non va al Monaco, che pur con un record di 2-1 in Francia, che vale il settimo posto in Pro A (Jeep Elite per ragioni di sponsor), ha perso la guardia Khadeen Carrington per rottura del crociato nel match contro l’Elan Chalon. Senza di lui gli uomini di coach Zvezdan Mitrovic dovranno puntare in maniera ancor più importante del trio Dee Bost-Marcos Knight-Darral Willis, i tre più performanti tanto in Europa quanto in Francia (dove Mathias Lessort ha un ruolo anche più importante rispetto al proscenio europeo). In casa V nere è rientrato nella scorsa partita Alessandro Pajola, dunque sono tutti a disposizione di coach Sasha Djordjevic, che però ora ha il compito di ridare linfa a una squadra che non ha certo iniziato come un anno fa. Importanti in questo senso le parole di stamattina pronunciate da Luca Baraldi, AD virtussino, alla Gazzetta dello Sport: in sintesi, l’invito è a prendersi più responsabilità, non potendo Teodosic togliere sempre le castagne dal fuoco (con Reggio Emilia ci ha provato soprattutto Giampaolo Ricci nei primi due quarti, senza però riuscire a dar continuità nei secondi due)

Credit: Ciamillo