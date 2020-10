Badminton, Europei Junior Lahti 2020: Serbia-Italia 4-1. Termina il torneo degli azzurrini

Nella seconda giornata del Gruppo 3 degli Europei Junior a squadre 2020 che si stanno svolgendo a Lahti, in Finlandia, da ieri al 2 novembre, l’Italia è stata sconfitta per 1-4 dalla Serbia, testa di serie numero 3, e così è stata eliminata dal torneo. In seguito al ritiro della Lituania, a causa di un doppio caso di positività al Coronavirus, è stata cancellata la sfida di domani, sabato 31 ottobre, alle ore 08.00 italiane, e così gli azzurrini non torneranno più in campo. La finalissima è in programma lunedì 2 novembre alle ore 09.00 italiane.

I RISULTATI DEL 30 OTTOBRE

Serbia-Italia 4-1

1 XD Mihajlo TOMIC / Andjela VITMAN – Matteo MASSETTI / Yasmine HAMZA 21-13 21-12 1-0

2 MS Sergej LUKIC – Alessandro GOZZINI 21-7 21-14 1-0

3 WS Marija SUDIMAC – Katharina FINK 21-14 21-15 1-0

4 MD Ivan KOVACEVIC / Mihajlo TOMIC – Matteo MASSETTI / Luca ZHOU 21-11 21-12 1-0

5 WD Sara LONCAR / Andjela VITMAN – Katharina FINK / Yasmine HAMZA 16-21 17-21 0-1

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

29 ottobre ore 13.00 italiane: Italia-Spagna 1-4

30 ottobre ore 08.00 italiane: Italia-Serbia 1-4

31 ottobre ore 08.00 italiane: Italia-Lituania cancellata per ritiro Lituania

Foto: Comunicato stampa Badminton Italia