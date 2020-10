Atp Vienna 2020, quando gioca Jannik Sinner con Casper Ruud? Data e programma

A Vienna, in Austria, per quanto riguarda il torneo ATP 500 di tennis 2020, mercoledì 28 ottobre si completerà il primo turno del tabellone di singolare maschile, ed andrà in scena la sfida che vedrà la wild card azzurra Jannik Sinner opposta al norvegese Casper Ruud.

Mercoledì 28 ottobre si completerà il primo turno del tabellone principale dell’ATP Colonia II 2020 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro tra l’italiano Jannik Sinner ed il norvegese Casper Ruud in diretta tv su SuperTennisTV ed in streaming su supertennis.tv, inoltre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match.

Loading...

Loading...

PROGRAMMA RUUD-SINNER (28 OTTOBRE)

Mercoledì 28 ottobre

Casper Ruud (Norvegia) vs Jannik Sinner (Italia, WC)

DIRETTA TV – SuperTennisTV

DIRETTA STREAMING – supertennis.tv

DIRETTA TESTUALE – OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse