Volley, cancellata l’edizione 2020 del Mondiale per club

Notizie importanti arrivano dalla FIVB riguardo la disputata del Mondiale per club di pallavolo maschile e femminile. La Federazione Internazionale ha infatti annunciato la cancellazione della rassegna iridata 2020 dopo la decisione del Consiglio di amministrazione. Le motivazioni, come si può intuire, sono legate alla pandemia Covid-19, viste le incertezze e le problematiche sulla partecipazione del pubblico e sui viaggi.

Per questa situazione assai precaria si è deciso di non organizzare la manifestazione, con l’annuncio che verrà scelta la data del prossimo torneo (2021) entro la fine di ottobre 2020. Questo significa che Civitanova e Conegliano potranno fregiarsi per un’altra stagione del loro titolo.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LPS