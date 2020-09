VIDEO Tour de France, highlights sedicesima tappa tappa: Kämna vince in fuga, i big si marcano

Lennard Kämna ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2020. Il tedesco si è imposto sull’arrivo in salita di Villard de Lans, al termine di una fuga partita nelle prime battute della frazione. L’alfiere della Bora-hansgrohe ha piazzato l’attacco decisivo nell’ultimo chilometro della penultima ascesa, quando si è scrollato di dosso l’ecuadoriano Richard Carapaz, incapace poi di rientrare in discesa. All’attacco c’erano anche i nostri Alberto Bettiol e Matteo Trentin, ma purtroppo non sono riusciti a dire la loro in ottica successo parziale.

I big si sono controllati, nel finale Tadej Pogacar e Miguel Angel Lopez hanno provato a smuovere le acque, ma non è cambiato nulla e i distacchi sono restati invariati. Primoz Roglic conserva la maglia gialla di leader della classifica generale con 40” di vantaggio su Tadej Pogacar, mentre il colombiano Ergan Bernal è sprofondato ed è giunto a 27’27” dal vincitore, nel gruppo dei velocisti con Peter Sagan ed Elia Viviani. Di seguito il VIDEO con gli highlights della sedicesima tappa del Tour de France 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2020:

L’ATTACCO DI KAEMNA SU CARAPAZ E LA VITTORIA:

🏅After a stage at the @dauphine, It was a first Tour win for 🇩🇪 @lennardkaemna as he stole a march to win solo in Villard-de-Lans! Here’s the final kilometre ⬇️ Après sa victoire sur le @dauphine, 🇩🇪 @lennardkaemna s’impose en solitaire sur le #TDF2020 à Villard-de-Lans. pic.twitter.com/FQvtyrvvaY — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

🇩🇪 @lennardkaemna on the attack! The @BORAhansgrohe rider seems to be the strongest of the breakaway!

🇩🇪 Lennard Kämna à l’attaque ! Le coureur de Bora-Hansgrohe semble bien être le plus fort de l’échappée !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/mFb5BtRBLp — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

LOPEZ GUADAGNA 1” SU ROGLIC E POGACAR

🇨🇴 @SupermanlopezN launches himself ahead of 🇸🇮 @rogla and @TamauPogi to cross the line first. They each count the same time. Malgré une attaque dans les derniers mètres pour finir devant les deux slovènes, 🇨🇴 @SupermanlopezN n’est pas parvenu à reprendre du temps.#TDF2020 pic.twitter.com/R9wDaoS9tY — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

EGAN BERNAL SI STACCA:

🇨🇴 @Eganbernal is dropped. He is in a group with the green jersey @Sammmy_Be. 💚 🇨🇴 Egan Bernal est distancé. Il est dans un groupe avec le maillot vert Sam Bennett. 💚#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/FphAtb3MnC — Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020

