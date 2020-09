VIDEO Tour de France, highlights 17ma tappa: Lopez vince in cima al Col de la Loze, Pogacar rafforza la maglia gialla

Oggi è andata in scena la 17ma tappa del Tour de France 2020, la durissima frazione alpina con il Col de la Madeleine e l’arrivo in salita in cima al Col de la Luze. Il colombiano Miguel Angel Lopez ha vinto grazie a un grandioso attacco nei 3 km conclusivi ed è balzato al terzo posto della classifica generale. Lo sloveno Primoz Roglic è giunto a 11” di ritardo dal sudamericano e ha conservato la maglia gialla di leader della graduatoria, guadagnando ulteriormente nei confronti del connazionale Tadej Pogacar, ora secondo a 57” di distacco. La Bahrain-McLaren ha lavorato tantissimo per Mikel Landa, ma lo spagnolo si è staccato senza mai rendersi protagonista. Di seguito il VIDEO con gli highlights della 17ma tappa del Tour de France 2020.

VIDEO HIGHLIGHTS 17MA TAPPA TOUR DE FRANCE 2020:

L’ARRIVO DI MIGUEL ANGEL LOPEZ:

L’ATTACCO DI MIGUEL ANGEL LOPEZ:

🦅 A bird’s eye view of 🇨🇴 @SupermanlopezN‘s decisive attack on the Col de la Loze as he won ahead of 🇸🇮 duo @rogla and @TamauPogi! Vue aérienne de l’attaque décisive de 🇨🇴 @SupermanlopezN dans le Col de la Loze pour s’imposer devant le duo slovène @rogla / @TamauPogi#TDF2020 pic.twitter.com/lSMEvyT0io — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

ROGLIC E POGACAR SI MARCANO, MIGUEL ANGEL LOPEZ ATTACCA:

💛 The battle for the GC is on! 🇨🇴 @SupermanlopezN is the first to attack. Roglic, Kuss and Pogacar follow. 💛 La bataille pour le classement général est lancée ! 🇨🇴 Miguel Angel Lopez y va. Roglic, Kuss et Pogacar sont les seuls à suivre.#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/EIYLGTtkjb — Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020

