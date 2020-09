VIDEO MotoGP, GP Catalogna 2020: le parole di Andrea Dovizioso al termine delle prove libere

Non un’ottima prima giornata nel GP di Catalogna 2020 di MotoGP per Andrea Dovizioso. Al termine delle prime due sessioni di libere il ducatista è addirittura in quindicesima piazza nella classifica combinata. “È stata una giornata molto strana. Innanzitutto c’è una differenza di grip enorme rispetto a Misano, inoltre c’era un vento fortissimo che dava molto fastidio. Sono state due sessioni anomale e per questa ragione abbiamo evitato di prendere decisioni, perché il rischio sarebbe stato quello di prendere la strada sbagliata”.

Foto: Valerio Origo