Tour de France 2020, la startlist della cronometro. Orari, tv, programma, pettorali di partenza

È l’ultima battaglia. 36,2 chilometri da Lure a La Planche des Belles Filles da percorrere da soli, contro il tempo, per decidere il vincitore del Tour de France 2020. Va in scena domani la cronometro conclusiva, che anticipa la passerella di Parigi: una sfida durissima, vista anche la salita finale, che metterà a dura prova i corridori che si giocano le parti alte della classifica generale. Sarà scontro diretto tra i due sloveni in testa alla graduatoria: Primoz Roglic vorrà gestire il margine su Tadej Pogacar che andrà all’attacco della Maglia Gialla. Andiamo a scoprire il programma della cronometro con i pettorali di partenza.
STARTLIST CRONOMETRO 19MA TAPPA TOUR DE FRANCE 2020
|1
|13:00:00
|ROGER KLUGE
|LOTTO SOUDAL
|2
|13:01:30
|FREDERIK FRISON
|LOTTO SOUDAL
|3
|13:03:00
|CALEB EWAN
|LOTTO SOUDAL
|4
|13:04:30
|MARCO HALLER
|BAHRAIN – MCLAREN
|5
|13:06:00
|JASPER DE BUYST
|LOTTO SOUDAL
|6
|13:07:30
|NICCOLÒ BONIFAZIO
|TOTAL DIRECT ENERGIE
|7
|13:09:00
|CEES BOL
|TEAM SUNWEB
|8
|13:10:30
|MAXIME CHEVALIER
|B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
|9
|13:12:00
|GUY NIV
|ISRAEL START-UP NATION
|10
|13:13:30
|SAM BENNETT
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|11
|13:15:00
|MAXIMILIAN WALSCHEID
|NTT PRO CYCLING TEAM
|12
|13:16:30
|ELIA VIVIANI
|COFIDIS
|13
|13:18:00
|KÉVIN REZA
|B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
|14
|13:19:30
|CLÉMENT RUSSO
|TEAM ARKEA – SAMSIC
|15
|13:21:00
|ALEXANDER KRISTOFF
|UAE TEAM EMIRATES
|16
|13:22:30
|MICHAEL MØRKØV
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|17
|13:24:00
|MATHIEU BURGAUDEAU
|TOTAL DIRECT ENERGIE
|18
|13:25:30
|AMUND GRØNDAHL JANSEN
|TEAM JUMBO – VISMA
|19
|13:27:00
|LUKE ROWE
|INEOS GRENADIERS
|20
|13:28:30
|TIM DECLERCQ
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|21
|13:30:00
|GEOFFREY SOUPE
|TOTAL DIRECT ENERGIE
|22
|13:31:30
|NILS POLITT
|ISRAEL START-UP NATION
|23
|13:33:00
|JONAS KOCH
|CCC TEAM
|24
|13:34:30
|RYAN GIBBONS
|NTT PRO CYCLING TEAM
|25
|13:36:00
|MADS PEDERSEN
|TREK – SEGAFREDO
|26
|13:37:30
|NIKIAS ARNDT
|TEAM SUNWEB
|27
|13:39:00
|BRYAN COQUARD
|B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
|28
|13:40:30
|TONY MARTIN
|TEAM JUMBO – VISMA
|29
|13:42:00
|EDWARD THEUNS
|TREK – SEGAFREDO
|30
|13:43:30
|RÉMI CAVAGNA
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|31
|13:45:00
|KASPER ASGREEN
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|32
|13:46:30
|FABIEN GRELLIER
|TOTAL DIRECT ENERGIE
|33
|13:48:00
|HUGO HOFSTETTER
|ISRAEL START-UP NATION
|34
|13:49:30
|BENOIT COSNEFROY
|AG2R LA MONDIALE
|35
|13:51:00
|SIMONE CONSONNI
|COFIDIS
|36
|13:52:30
|WOUTER POELS
|BAHRAIN – MCLAREN
|37
|13:54:00
|MARCO MARCATO
|UAE TEAM EMIRATES
|38
|13:55:30
|CHRISTOPHE LAPORTE
|COFIDIS
|39
|13:57:00
|ANTHONY TURGIS
|TOTAL DIRECT ENERGIE
|40
|13:58:30
|CONNOR SWIFT
|TEAM ARKEA – SAMSIC
|41
|14:00:00
|ROMAN KREUZIGER
|NTT PRO CYCLING TEAM
|42
|14:01:30
|DANIEL OSS
|BORA – HANSGROHE
|43
|14:03:00
|JORIS NIEUWENHUIS
|TEAM SUNWEB
|44
|14:04:30
|CLÉMENT VENTURINI
|AG2R LA MONDIALE
|45
|14:06:00
|KÉVIN LEDANOIS
|TEAM ARKEA – SAMSIC
|46
|14:07:30
|CHRISTOPHER JUUL JENSEN
|MITCHELTON – SCOTT
|47
|14:09:00
|ALESSANDRO DE MARCHI
|CCC TEAM
|48
|14:10:30
|EDVALD BOASSON HAGEN
|NTT PRO CYCLING TEAM
|49
|14:12:00
|TOM VAN ASBROECK
|ISRAEL START-UP NATION
|50
|14:13:30
|CYRIL BARTHE
|B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
|51
|14:15:00
|DARYL IMPEY
|MITCHELTON – SCOTT
|52
|14:16:30
|SONNY COLBRELLI
|BAHRAIN – MCLAREN
|53
|14:18:00
|MATTHIEU LADAGNOUS
|GROUPAMA – FDJ
|54
|14:19:30
|CASPER PHILLIP PEDERSEN
|TEAM SUNWEB
|55
|14:21:00
|DAYER QUINTANA
|TEAM ARKEA – SAMSIC
|56
|14:22:30
|DRIES DEVENYNS
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|57
|14:24:00
|TEJAY VAN GARDEREN
|EF PRO CYCLING
|58
|14:25:30
|JENS KEUKELEIRE
|EF PRO CYCLING
|59
|14:27:00
|PAVEL SIVAKOV
|INEOS GRENADIERS
|60
|14:28:30
|LUKA MEZGEC
|MITCHELTON – SCOTT
|61
|14:30:00
|PIERRE LUC PERICHON
|COFIDIS
|62
|14:31:30
|KRISTS NEILANDS
|ISRAEL START-UP NATION
|63
|14:33:00
|PETER SAGAN
|BORA – HANSGROHE
|64
|14:34:30
|JACK BAUER
|MITCHELTON – SCOTT
|65
|14:36:00
|VEGARD STAKE LAENGEN
|UAE TEAM EMIRATES
|66
|14:37:30
|DARIO CATALDO
|MOVISTAR TEAM
|67
|14:39:00
|TOMS SKUJINS
|TREK – SEGAFREDO
|68
|14:40:30
|MATTEO TRENTIN
|CCC TEAM
|69
|14:42:00
|CYRIL GAUTIER
|B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
|70
|14:43:30
|MATEJ MOHORIC
|BAHRAIN – MCLAREN
|71
|14:45:00
|TIESJ BENOOT
|TEAM SUNWEB
|72
|14:46:30
|IMANOL ERVITI
|MOVISTAR TEAM
|73
|14:48:00
|ANDREY AMADOR
|INEOS GRENADIERS
|74
|14:50:00
|DAVID DE LA CRUZ
|UAE TEAM EMIRATES
|75
|14:52:00
|MICHAEL SCHÄR
|CCC TEAM
|76
|14:54:00
|JASPER STUYVEN
|TREK – SEGAFREDO
|77
|14:56:00
|MICHAEL HUNDAHL VALGREN
|NTT PRO CYCLING TEAM
|78
|14:58:00
|JOSÉ ROJAS
|MOVISTAR TEAM
|79
|15:00:00
|BEN HERMANS
|ISRAEL START-UP NATION
|80
|15:02:00
|JAN HIRT
|CCC TEAM
|81
|15:04:00
|WINNER ANACONA
|TEAM ARKEA – SAMSIC
|82
|15:06:00
|NANS PETERS
|AG2R LA MONDIALE
|83
|15:08:00
|FELIX GROSSSCHARTNER
|BORA – HANSGROHE
|84
|15:10:00
|ALBERTO BETTIOL
|EF PRO CYCLING
|85
|15:12:00
|NICOLAS ROCHE
|TEAM SUNWEB
|86
|15:14:00
|OLIVER NAESEN
|AG2R LA MONDIALE
|87
|15:16:00
|OMAR FRAILE
|ASTANA PRO TEAM
|88
|15:18:00
|SØREN KRAGH ANDERSEN
|TEAM SUNWEB
|89
|15:20:00
|DYLAN VAN BAARLE
|INEOS GRENADIERS
|90
|15:22:00
|NELSON OLIVEIRA
|MOVISTAR TEAM
|91
|15:24:00
|NEILSON POWLESS
|EF PRO CYCLING
|92
|15:26:00
|MAXIMILIAN SCHACHMANN
|BORA – HANSGROHE
|93
|15:28:00
|THOMAS DE GENDT
|LOTTO SOUDAL
|94
|15:30:00
|QUENTIN PACHER
|B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
|95
|15:32:00
|MARC HIRSCHI
|TEAM SUNWEB
|96
|15:34:00
|NIKLAS EG
|TREK – SEGAFREDO
|97
|15:36:00
|SIMON GESCHKE
|CCC TEAM
|98
|15:38:00
|GREG VAN AVERMAET
|CCC TEAM
|99
|15:40:00
|NICOLAS EDET
|COFIDIS
|100
|15:42:00
|ALEXEY LUTSENKO
|ASTANA PRO TEAM
|101
|15:44:00
|HUGO HOULE
|ASTANA PRO TEAM
|102
|15:46:00
|HAROLD TEJADA
|ASTANA PRO TEAM
|103
|15:48:00
|JESUS HERRADA
|COFIDIS
|104
|15:50:00
|BOB JUNGELS
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|105
|15:52:00
|JAN POLANC
|UAE TEAM EMIRATES
|106
|15:54:00
|DANIEL MARTIN
|ISRAEL START-UP NATION
|107
|15:56:00
|ROBERT GESINK
|TEAM JUMBO – VISMA
|108
|15:58:00
|RUDY MOLARD
|GROUPAMA – FDJ
|109
|16:00:00
|EMANUEL BUCHMANN
|BORA – HANSGROHE
|110
|16:02:00
|HUGH JOHN CARTHY
|EF PRO CYCLING
|111
|16:04:00
|JULIAN ALAPHILIPPE
|DECEUNINCK – QUICK – STEP
|112
|16:06:00
|LENNARD KÄMNA
|BORA – HANSGROHE
|113
|16:08:00
|ALEXIS VUILLERMOZ
|AG2R LA MONDIALE
|114
|16:10:00
|LUIS LEÓN SANCHEZ
|ASTANA PRO TEAM
|115
|16:12:00
|ROMAIN SICARD
|TOTAL DIRECT ENERGIE
|116
|16:14:00
|GEORGE BENNETT
|TEAM JUMBO – VISMA
|117
|16:16:00
|THIBAUT PINOT
|GROUPAMA – FDJ
|118
|16:18:00
|MICHAL KWIATKOWSKI
|INEOS GRENADIERS
|119
|16:20:00
|DANIEL FELIPE MARTINEZ
|EF PRO CYCLING
|120
|16:22:00
|VALENTIN MADOUAS
|GROUPAMA – FDJ
|121
|16:24:00
|ESTEBAN CHAVES
|MITCHELTON – SCOTT
|122
|16:26:00
|MIKAEL CHEREL
|AG2R LA MONDIALE
|123
|16:28:00
|KENNY ELISSONDE
|TREK – SEGAFREDO
|124
|16:30:00
|SÉBASTIEN REICHENBACH
|GROUPAMA – FDJ
|125
|16:32:00
|GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI
|ASTANA PRO TEAM
|126
|16:34:00
|MARC SOLER
|MOVISTAR TEAM
|127
|16:36:00
|WOUT VAN AERT
|TEAM JUMBO – VISMA
|128
|16:38:00
|CARLOS VERONA
|MOVISTAR TEAM
|129
|16:40:00
|PIERRE ROLLAND
|B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
|130
|16:42:00
|NAIRO QUINTANA
|TEAM ARKEA – SAMSIC
|131
|16:44:00
|PELLO BILBAO
|BAHRAIN – MCLAREN
|132
|16:46:00
|SEPP KUSS
|TEAM JUMBO – VISMA
|133
|16:48:00
|WARREN BARGUIL
|TEAM ARKEA – SAMSIC
|134
|16:50:00
|RICHARD CARAPAZ
|INEOS GRENADIERS
|135
|16:52:00
|GUILLAUME MARTIN
|COFIDIS
|136
|16:54:00
|DAMIANO CARUSO
|BAHRAIN – MCLAREN
|137
|16:56:00
|ALEJANDRO VALVERDE
|MOVISTAR TEAM
|138
|16:58:00
|TOM DUMOULIN
|TEAM JUMBO – VISMA
|139
|17:00:00
|RIGOBERTO URAN
|EF PRO CYCLING
|140
|17:02:00
|ADAM YATES
|MITCHELTON – SCOTT
|141
|17:04:00
|ENRIC MAS
|MOVISTAR TEAM
|142
|17:06:00
|MIKEL LANDA
|BAHRAIN – MCLAREN
|143
|17:08:00
|RICHIE PORTE
|TREK – SEGAFREDO
|144
|17:10:00
|MIGUEL ANGEL LOPEZ
|ASTANA PRO TEAM
|145
|17:12:00
|TADEJ POGACAR
|UAE TEAM EMIRATES
|146
|17:14:00
|PRIMOŽ ROGLIC
|TEAM JUMBO – VISMA
CRONOMETRO LURE-LA PLANCHE DES BELLES FILES: DATA, PROGRAMMA, ORARI
SABATO 19 SETTEMBRE:
Orario partenza primo corridore: 13.00
Orario partenza maglia gialla: 17.14
CRONOMETRO LURE-LA PLANCHE DES BELLES FILES: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING
Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00.
Diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.55.
Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go.
DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.
gianluca.bruno@oasport.it
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Foto: Lapresse