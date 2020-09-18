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Tour de France 2020, la startlist della cronometro. Orari, tv, programma, pettorali di partenza



È l’ultima battaglia. 36,2 chilometri da Lure a La Planche des Belles Filles da percorrere da soli, contro il tempo, per decidere il vincitore del Tour de France 2020. Va in scena domani la cronometro conclusiva, che anticipa la passerella di Parigi: una sfida durissima, vista anche la salita finale, che metterà a dura prova i corridori che si giocano le parti alte della classifica generale. Sarà scontro diretto tra i due sloveni in testa alla graduatoria: Primoz Roglic vorrà gestire il margine su Tadej Pogacar che andrà all’attacco della Maglia Gialla. Andiamo a scoprire il programma della cronometro con i pettorali di partenza.

STARTLIST CRONOMETRO 19MA TAPPA TOUR DE FRANCE 2020

1 13:00:00    ROGER KLUGE LOTTO SOUDAL
2 13:01:30    FREDERIK FRISON LOTTO SOUDAL
3 13:03:00    CALEB EWAN LOTTO SOUDAL
4 13:04:30    MARCO HALLER BAHRAIN – MCLAREN
5 13:06:00    JASPER DE BUYST LOTTO SOUDAL
6 13:07:30    NICCOLÒ BONIFAZIO TOTAL DIRECT ENERGIE
7 13:09:00    CEES BOL TEAM SUNWEB
8 13:10:30    MAXIME CHEVALIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
9 13:12:00    GUY NIV ISRAEL START-UP NATION
10 13:13:30    SAM BENNETT DECEUNINCK – QUICK – STEP
11 13:15:00    MAXIMILIAN WALSCHEID NTT PRO CYCLING TEAM
12 13:16:30    ELIA VIVIANI COFIDIS
13 13:18:00    KÉVIN REZA B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
14 13:19:30    CLÉMENT RUSSO TEAM ARKEA – SAMSIC
15 13:21:00    ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES
16 13:22:30    MICHAEL MØRKØV DECEUNINCK – QUICK – STEP
17 13:24:00    MATHIEU BURGAUDEAU TOTAL DIRECT ENERGIE
18 13:25:30    AMUND GRØNDAHL JANSEN TEAM JUMBO – VISMA
19 13:27:00    LUKE ROWE INEOS GRENADIERS
20 13:28:30    TIM DECLERCQ DECEUNINCK – QUICK – STEP
21 13:30:00    GEOFFREY SOUPE TOTAL DIRECT ENERGIE
22 13:31:30    NILS POLITT ISRAEL START-UP NATION
23 13:33:00    JONAS KOCH CCC TEAM
24 13:34:30    RYAN GIBBONS NTT PRO CYCLING TEAM
25 13:36:00    MADS PEDERSEN TREK – SEGAFREDO
26 13:37:30    NIKIAS ARNDT TEAM SUNWEB
27 13:39:00    BRYAN COQUARD B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
28 13:40:30    TONY MARTIN TEAM JUMBO – VISMA
29 13:42:00    EDWARD THEUNS TREK – SEGAFREDO
30 13:43:30    RÉMI CAVAGNA DECEUNINCK – QUICK – STEP
31 13:45:00    KASPER ASGREEN DECEUNINCK – QUICK – STEP
32 13:46:30    FABIEN GRELLIER TOTAL DIRECT ENERGIE
33 13:48:00    HUGO HOFSTETTER ISRAEL START-UP NATION
34 13:49:30    BENOIT COSNEFROY AG2R LA MONDIALE
35 13:51:00    SIMONE CONSONNI COFIDIS
36 13:52:30    WOUTER POELS BAHRAIN – MCLAREN
37 13:54:00    MARCO MARCATO UAE TEAM EMIRATES
38 13:55:30    CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS
39 13:57:00    ANTHONY TURGIS TOTAL DIRECT ENERGIE
40 13:58:30    CONNOR SWIFT TEAM ARKEA – SAMSIC
41 14:00:00    ROMAN KREUZIGER NTT PRO CYCLING TEAM
42 14:01:30    DANIEL OSS BORA – HANSGROHE
43 14:03:00    JORIS NIEUWENHUIS TEAM SUNWEB
44 14:04:30    CLÉMENT VENTURINI AG2R LA MONDIALE
45 14:06:00    KÉVIN LEDANOIS TEAM ARKEA – SAMSIC
46 14:07:30    CHRISTOPHER JUUL JENSEN MITCHELTON – SCOTT
47 14:09:00    ALESSANDRO DE MARCHI CCC TEAM
48 14:10:30    EDVALD BOASSON HAGEN NTT PRO CYCLING TEAM
49 14:12:00    TOM VAN ASBROECK ISRAEL START-UP NATION
50 14:13:30    CYRIL BARTHE B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
51 14:15:00    DARYL IMPEY MITCHELTON – SCOTT
52 14:16:30    SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MCLAREN
53 14:18:00    MATTHIEU LADAGNOUS GROUPAMA – FDJ
54 14:19:30    CASPER PHILLIP PEDERSEN TEAM SUNWEB
55 14:21:00    DAYER QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC
56 14:22:30    DRIES DEVENYNS DECEUNINCK – QUICK – STEP
57 14:24:00    TEJAY VAN GARDEREN EF PRO CYCLING
58 14:25:30    JENS KEUKELEIRE EF PRO CYCLING
59 14:27:00    PAVEL SIVAKOV INEOS GRENADIERS
60 14:28:30    LUKA MEZGEC MITCHELTON – SCOTT
61 14:30:00    PIERRE LUC PERICHON COFIDIS
62 14:31:30    KRISTS NEILANDS ISRAEL START-UP NATION
63 14:33:00    PETER SAGAN BORA – HANSGROHE
64 14:34:30    JACK BAUER MITCHELTON – SCOTT
65 14:36:00    VEGARD STAKE LAENGEN UAE TEAM EMIRATES
66 14:37:30    DARIO CATALDO MOVISTAR TEAM
67 14:39:00    TOMS SKUJINS TREK – SEGAFREDO
68 14:40:30    MATTEO TRENTIN CCC TEAM
69 14:42:00    CYRIL GAUTIER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
70 14:43:30    MATEJ MOHORIC BAHRAIN – MCLAREN
71 14:45:00    TIESJ BENOOT TEAM SUNWEB
72 14:46:30    IMANOL ERVITI MOVISTAR TEAM
73 14:48:00    ANDREY AMADOR INEOS GRENADIERS
74 14:50:00    DAVID DE LA CRUZ UAE TEAM EMIRATES
75 14:52:00    MICHAEL SCHÄR CCC TEAM
76 14:54:00    JASPER STUYVEN TREK – SEGAFREDO
77 14:56:00    MICHAEL HUNDAHL VALGREN NTT PRO CYCLING TEAM
78 14:58:00    JOSÉ ROJAS MOVISTAR TEAM
79 15:00:00    BEN HERMANS ISRAEL START-UP NATION
80 15:02:00    JAN HIRT CCC TEAM
81 15:04:00    WINNER ANACONA TEAM ARKEA – SAMSIC
82 15:06:00    NANS PETERS AG2R LA MONDIALE
83 15:08:00    FELIX GROSSSCHARTNER BORA – HANSGROHE
84 15:10:00    ALBERTO BETTIOL EF PRO CYCLING
85 15:12:00    NICOLAS ROCHE TEAM SUNWEB
86 15:14:00    OLIVER NAESEN AG2R LA MONDIALE
87 15:16:00    OMAR FRAILE ASTANA PRO TEAM
88 15:18:00    SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB
89 15:20:00    DYLAN VAN BAARLE INEOS GRENADIERS
90 15:22:00    NELSON OLIVEIRA MOVISTAR TEAM
91 15:24:00    NEILSON POWLESS EF PRO CYCLING
92 15:26:00    MAXIMILIAN SCHACHMANN BORA – HANSGROHE
93 15:28:00    THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL
94 15:30:00    QUENTIN PACHER B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
95 15:32:00    MARC HIRSCHI TEAM SUNWEB
96 15:34:00    NIKLAS EG TREK – SEGAFREDO
97 15:36:00    SIMON GESCHKE CCC TEAM
98 15:38:00    GREG VAN AVERMAET CCC TEAM
99 15:40:00    NICOLAS EDET COFIDIS
100 15:42:00    ALEXEY LUTSENKO ASTANA PRO TEAM
101 15:44:00    HUGO HOULE ASTANA PRO TEAM
102 15:46:00    HAROLD TEJADA ASTANA PRO TEAM
103 15:48:00    JESUS HERRADA COFIDIS
104 15:50:00    BOB JUNGELS DECEUNINCK – QUICK – STEP
105 15:52:00    JAN POLANC UAE TEAM EMIRATES
106 15:54:00    DANIEL MARTIN ISRAEL START-UP NATION
107 15:56:00    ROBERT GESINK TEAM JUMBO – VISMA
108 15:58:00    RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ
109 16:00:00    EMANUEL BUCHMANN BORA – HANSGROHE
110 16:02:00    HUGH JOHN CARTHY EF PRO CYCLING
111 16:04:00    JULIAN ALAPHILIPPE DECEUNINCK – QUICK – STEP
112 16:06:00    LENNARD KÄMNA BORA – HANSGROHE
113 16:08:00    ALEXIS VUILLERMOZ AG2R LA MONDIALE
114 16:10:00    LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA PRO TEAM
115 16:12:00    ROMAIN SICARD TOTAL DIRECT ENERGIE
116 16:14:00    GEORGE BENNETT TEAM JUMBO – VISMA
117 16:16:00    THIBAUT PINOT GROUPAMA – FDJ
118 16:18:00    MICHAL KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS
119 16:20:00    DANIEL FELIPE MARTINEZ EF PRO CYCLING
120 16:22:00    VALENTIN MADOUAS GROUPAMA – FDJ
121 16:24:00    ESTEBAN CHAVES MITCHELTON – SCOTT
122 16:26:00    MIKAEL CHEREL AG2R LA MONDIALE
123 16:28:00    KENNY ELISSONDE TREK – SEGAFREDO
124 16:30:00    SÉBASTIEN REICHENBACH GROUPAMA – FDJ
125 16:32:00    GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI ASTANA PRO TEAM
126 16:34:00    MARC SOLER MOVISTAR TEAM
127 16:36:00    WOUT VAN AERT TEAM JUMBO – VISMA
128 16:38:00    CARLOS VERONA MOVISTAR TEAM
129 16:40:00    PIERRE ROLLAND B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM
130 16:42:00    NAIRO QUINTANA TEAM ARKEA – SAMSIC
131 16:44:00    PELLO BILBAO BAHRAIN – MCLAREN
132 16:46:00    SEPP KUSS TEAM JUMBO – VISMA
133 16:48:00    WARREN BARGUIL TEAM ARKEA – SAMSIC
134 16:50:00    RICHARD CARAPAZ INEOS GRENADIERS
135 16:52:00    GUILLAUME MARTIN COFIDIS
136 16:54:00    DAMIANO CARUSO BAHRAIN – MCLAREN
137 16:56:00    ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM
138 16:58:00    TOM DUMOULIN TEAM JUMBO – VISMA
139 17:00:00    RIGOBERTO URAN EF PRO CYCLING
140 17:02:00    ADAM YATES MITCHELTON – SCOTT
141 17:04:00    ENRIC MAS MOVISTAR TEAM
142 17:06:00    MIKEL LANDA BAHRAIN – MCLAREN
143 17:08:00    RICHIE PORTE TREK – SEGAFREDO
144 17:10:00    MIGUEL ANGEL LOPEZ ASTANA PRO TEAM
145 17:12:00    TADEJ POGACAR UAE TEAM EMIRATES
146 17:14:00    PRIMOŽ ROGLIC TEAM JUMBO – VISMA

 

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CRONOMETRO LURE-LA PLANCHE DES BELLES FILES: DATA, PROGRAMMA, ORARI

SABATO 19 SETTEMBRE:

Orario partenza primo corridore: 13.00

Orario partenza maglia gialla: 17.14

CRONOMETRO LURE-LA PLANCHE DES BELLES FILES: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.55.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

gianluca.bruno@oasport.it

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Foto: Lapresse

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