Tennis, Roland Garros 2020: Naomi Osaka rinuncia allo Slam parigino

La campionessa degli US Open 2020 Naomi Osaka non giocherà il Roland Garros. Defezione di rilievo per lo Slam parigino, che perde una delle migliori giocatrici del circuito, che ha annunciato il suo ritiro dal torneo francese, spiegando di non avere il tempo necessario per prepararlo.

Queste le parole di Osaka dai suoi profili social: “La mia coscia ha ancora problemi e non ho abbastanza tempo per prepararmi al torneo. Questi due tornei sono troppo vicini questa volta”

Loading...

Loading...

La giapponese ha vinto qualche giorno fa il suo terzo Slam della carriera a New York, battendo in finale la bielorussa Victoria Azarenka. La numero tre del mondo non hai mai raggiunto gli ottavi a Parigi, fermandosi sempre al terzo turno come nelle ultime due edizioni.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse