Tennis, Jannik Sinner esalta Lorenzo Musetti: “Bravissimo, come colpi è più forte di me”

Gli Internazionali d’Italia 2020 hanno portato sotto le luci dei riflettori il talento di Lorenzo Musetti. Il toscano classe 2002 non si scopre di certo in questi giorni, considerato che è stato anche il più giovane italiano di sempre a vincere uno Slam a livello juniores (Australian Open 2019), ma battere un veterano come Stan Wawrinka con il punteggio di 6-0 7-6 alla prima partita in un Masters 1000 è qualcosa che fa certamente rumore. Ad esaltare Musetti ci ha pensato un altro grande talento di casa Italia, Jannik Sinner, che ha confessato di sentirsi indietro rispetto a lui a livello di varietà dei colpi.

“Musetti? Sono molto contento per lui – ha dichiarato Sinner in conferenza stampa – Ho visto tutta la partita di Lorenzo in camera, ha giocato benissimo. Come colpi è probabilmente più forte di me, ha più varietà. Abbiamo molti altri giovani forti, come Zeppieri, Nardi, ecc. Ognuno fa la propria strada, è bello che siamo in tanti. L’anno scorso si parlava tanto di me e Berrettini, quest’anno ne stanno emergendo altri: è una cosa molto positiva per il tennis italiano“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse