Sonego-Auger Aliassime, Atp Amburgo 2020: orario, tv, programma, streaming

Domani, martedì 22 settembre, Lorenzo Sonego debutterà all’ATP 500 di Amburgo 2020. Terminata ai sedicesimi di finale la corsa negli Internazionali d’Italia 2020, il tennista piemontese scenderà in campo sulla terra battuta tedesca con l’obiettivo di cogliere risultati importanti e prepararsi al meglio in vista del Roland Garros. Il cammino dell’attuale numero 47 del mondo non sarà affatto semplice, visto e considerato che il primo avversario sarà Felix Auger-Aliassime, uno dei più importanti esponenti della NextGen: un match in cui Sonego sarà subito chiamato a sovvertire il pronostico. Andiamo a scoprire orario e programma dell’incontro, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Il match tra Sonego e Auger-Aliassime sarà il terzo in programma sul Campo n.1, per cui non inizierà prima delle ore 13.00. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e sarà visibile anche in streaming sui canali social e web di SuperTennis.

SONEGO-AUGER ALIASSIME, ATP AMBURGO 2020: ORARIO, TV E STREAMING

Martedì 22 settembre

Non prima delle 13.00: Lorenzo Sonego – Felix Auger-Aliassime

Diretta tv – SuperTennis

Diretta streaming – canale social e web di SuperTennis

