Roland Garros 2020, Serena Williams si è ritirata! La statunitense non giocherà il secondo turno

Serena Williams si è ritirata dal Roland Garros 2020! Fulmine a ciel sereno sulla terra rossa di Parigi, dove sta andando in scena il terzo e ultimo Slam di questa tormentata stagione. La statunitense avrebbe dovuto giocare contro la bulgara Tsvetana Pironkova il suo match di secondo turno, ma clamorosamente non scenderà in campo, consegnando la vittoria alla sua avversaria. Non si conoscono ancora i motivi di questa sorprendente decisione, la 39enne si era presentata nella capitale francese per conquistare il 24mo Slam della sua carriera, obiettivo ancora rimandato dopo aver perso quattro finali negli ultimi tre anni.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse